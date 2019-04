Le bon plan 365.be : Riveo

Le centre d’interprétation de la Rivière au bord de l’Ourthe à Hotton

A Hotton, entre Durbuy et La Roche, RIVEO vous invite à découvrir la rivière, sa faune et sa flore, comme vous ne pourrez le faire nulle part ailleurs grâce à un bras de rivière reconstitué long de 12 mètres et 16 aquariums, dont un bassin tactile. Tel un véritable explorateur sous-marin, vous verrez tout ce qui agite et fait vivre la rivière d’un côté, et la mare de l’autre côté.

A Riveo, avec le retour du printemps vous apprécierez une balade dans les jardins thématiques jalonnés de fontaines et de sculptures, ils s’étendent sur 1500m². Vous traverserez entre autres un jardin monastique, un jardin renaissance, un jardin contemporain. Et vous pourrez même jouer une partie de mini-golf ! Un mini-golf 18 trous à l’architecture tout à fait hors du commun et qui se cache au milieu des jardins !

Riveo organise tout au long de l’année une série d’activités, notamment les animations nature et pêche qui vous promettent des moments inoubliables. Sur réservation, vous avez la possibilité de faire, en famille, une balade au fil de l’eau en compagnie d’un guide-nature, ou pourquoi pas une partie de pêche ! Riveo vous fournit le matériel, et dans les meilleurs et plus beaux coins de pêche de l’Ourthe, un guide initie toute la famille à la pêche aux écrevisses ou à la truite !

Riveo vous attend Rue Haute 4 à 6990 Hotton.

C’est ouvert tous les jours de 10h à 17h. C’est fermé le lundi sauf si c’est un jour férié. Riveo vous accueillera donc aussi le lundi de Pâques, de 10h à 17h !

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be