Le bon plan 365.be: Plopsa Coo

Un mélange de nature, d'aventure et d’amusement…

En plein cœur des Ardennes, Plopsa Coo est le parc d’attractions familial par excellence ! Plus de 20 attractions super cool vous attendent au pied des célèbres cascades de Coo, des cascades naturelles !

Aventurez-vous dans le Dino Splash avec ses 3 toboggans qui longent la haute montagne volcanique.

Laissez-vous surprendre par la chute d'eau sauvage du Maya Splash.

Rejoignez Vic le Viking dans son bateau renversant qui vous balance dans tous les sens et fait même un tour complet sur lui-même.

Passez des moments extraordinaires sur la piste de bob-luge longue de 600m, dans la chenille Halvar, ou sur la piste de karting, et pourquoi pas un aller-retour en télésiège pour profiter d’une vue magnifique sur la vallée de l’Amblève. A Plopsa Coo, il y a aussi des mini-pédalos, le minigolf, les scooters, des balançoires qui vous font voltiger à 65 mètres de haut, les vélos volants, le labyrinthe, l’auto-école, la tour de guet,…

Emmenez vos petits lutins faire une balade sur le dos des lapins géants, faire un tour au carrousel, découvrir l’île aux singes, se promener dans le pré des animaux au milieu des chèvres et des poules ou encore à la pêche aux canards ou une partie de plaisir avec les fontaines dansantes qui jaillissent du sol.

Plopsa Coo vous propose des attractions pour tous les âges, de chouettes activités, variées, sympas et amusantes pour toute la famille, sans oublier plusieurs spectacles, qui plus est dans un très joli parc au pied de la cascade naturelle de Coo.

Plopsa Coo est ouvert aujourd’hui de 10h30 à 17h30. Ce mercredi 1er mai, ainsi que tous les week-ends de mai et juin, y compris le long week-end de l’Ascension, Plopsa Coo vous accueillera de 10h30 à 17h30. Tous les jeudis et vendredis en mai et juin, le Parc sera accessible de 10h30 à 17h.

Si vous achetez vos billets à l’avance, vous bénéficiez d’une ristourne, c’est toujours bon à prendre ! Rendez-vous sur www.plopsacoo.be

