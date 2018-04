Le bon plan 365.be : Océade

Le parc aquatique à la fois couvert et en plein air

Savez-vous qu’Océade compte le plus grand nombre de toboggans en Belgique ? 10 pistes de toboggan dont pas moins de 6 toboggans sensationnels ! On dévale Le Cameleon dans la couleur de son choix !

On se lance pour un parcours en bouée à un, deux ou trois, dans l'impressionnant Anaconda… On chronomètre son meilleur temps dans l'Ouragan, une piste digne des Jeux Olymiques ! Mais on peut aussi se laisser transporter par les courants de la piscine des Caraïbes ! À la nage ou assis sur sa bouée géante, on vit intensément 3 types de vagues et même un orage tonitruant ! À quelques brasses de la Mer des Caraïbes, on plonge dans le détroit de la Baia exterior ! En plein air sous le ciel de Bruxelles, à quelques mètres de l'Atomium, on nage dans un bassin climatisé. Attention ! A tout moment, des fontaines d'eau se mettent en action et on est balloté de babord à tribord dans les sillons de la crique rapide.

Les plus petits s’en donneront à cœur joie dans les espaces et les plaines de jeux aquatiques spécialement adaptés dès l’âge de 4 ans ! Dans une profondeur de 40 centimètres, des jeux d'eau, des cascades et des mini-toboggans combleront les jeunes moussaillons !

Sans aucun doute, les nombreux toboggans intérieurs et extérieurs, la piscine à vagues couverte, la piscine en plein air, sans oublier les saunas, le hammam et les jacuzzis promettent beaucoup de plaisir à toute la famille. N’hésitez plus, plongez à Océade, le parc aquatique à Bruxelles, au pied de l’Atomium. Surtout profitez-en, car c’est la dernière saison pour Océade qui fermera définitivement ses portes fin septembre. Mais pas de panique, d’ici là Océade est ouvert tous les jours de 10h à 18h en semaine - et de 10h à 21h le samedi, le dimanche et les jours fériés. Notez que toute la dernière semaine de juin et pendant les vacances d’été en juillet et août, Océade vous accueillera tous les jours jusque 21h !

