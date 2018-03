Le bon plan 365.be: Mahymobiles

Il était une fois... la collection Mahy, jamais égalée tant sa diversité est unique au monde!

Voitures anciennes, voitures vedettes de cinéma et de bandes dessinées, camions, bus, châssis, miniatures, autos à pédales, grands-bis, bicyclettes, motos, machines à vapeur, carrosses... bref, tout ce qui se rapporte à l'automobile et au transport routier depuis 1895 est présent à Mahymobiles au travers de 300 véhicules. Chaque engin a une histoire ou une anecdote, et tout y respire la passion.

Les amoureux de la mécanique découvriront la salle didactique où sont exposés châssis et moteurs. Mahymobiles présente également une étonnante collection de miniatures et une rétrospective des 2 roues (bicyclettes & motocyclettes). Trois autres salles vous invitent à une promenade vertigineuse retraçant l’évolution passionnante de la carrosserie. Un décor montagneux évoque les grands raids automobiles.

En outre, une mini-piste est destinée aux visiteurs en " culotte courte " de 2 à 7 ans, qui peuvent, par le biais de voitures à pédales, y découvrir les règles de la circulation. Un premier pas dans l’univers automobile, mais également dans celui de la sécurité… !

Le musée propose aux visiteurs une promenade de 2h30 sur une surface de 6000 m2 (6 salles) avec plus de 300 véhicules exposés qui retracent l’histoire mondiale de l’automobile de 1895 à nos jours. Un véritable patrimoine pour la Belgique !

Mahymobiles n’a qu’une seule ambition : vous faire partager cette passion de l’automobile qui anime la famille Mahy.

Mahymobile est accessible aux personnes à mobilité réduite. En semaine, il est ouvert uniquement le jeudi et le samedi de 13h à 17h. Aussi le dimanche et les jours fériés de 10h à 17h.

