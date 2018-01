Le bon plan 365.be : les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Un incontournable en plein cœur de Bruxelles, à deux pas de la Place royale !

Soyez les bienvenus aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ! Ils sont ouverts à tous ! Ils regroupent plusieurs entités...

Tout d’abord, le Musée Magritte qui présente la plus grande collection au monde du célèbre surréaliste belge René Magritte, plus de 200 œuvres y sont exposées !

En plus, ce dimanche et dimanche prochain, une visite commentée de l'exposition Magritte, Broodthaers & l’art contemporain, vous est proposée à 15h.

Tandis que le week-end prochain, samedi et dimanche 3 et 4 février, vous pourrez participer à un atelier gratuit ouvert à tous, enfants et adultes ! Idéal pour une visite en famille, cet atelier est organisé l’après-midi de 14h à 18h. Des animations gratuites auront lieu dans l'atelier et donc, après avoir découvert en famille l’exposition "Magritte, Broodthaers & l’art contemporain", vous créerez votre propre chef-d’œuvre et l’emporterez à la maison ! C’est sympa, non ?

Autre entité à parcourir aux Musées royaux des Beaux-Arts : Le Musée Fin-de-Siècle qui vous plonge dans l’ambiance 1900 de Bruxelles. Il héberge des tableaux, des dessins, des aquarelles, des gravures, des sculptures, des photos, des films, des maquettes et des objets d’arts décoratifs.

Vous pourrez admirer des œuvres de James Ensor, Henri Evenepoel, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert ou encore Georges Minne, mais aussi Emile Verhaeren, Victor Horta, Henri Van de Velde et beaucoup d’autres.

Vous découvrirez même 6 maisons Art nouveau en 3D ! Et oui, grâce à des écrans multi-touch, vous observerez cette architecture exceptionnelle : l’extérieur, mais également l’intérieur de ces 6 bâtiments Art nouveau.

Et enfin, poussez les portes du Musée Old Masters qui abrite la remarquable collection d’art ancien, témoin d’un riche passé, il couvre une période qui s’étend du XVe au XVIIIe siècle. Vous y découvrez des tableaux d’une valeur exceptionnelle de Primitifs flamands et de nombreux artistes de la Renaissance et du Baroque flamands tels Memling, Bosch, Bruegel, Rubens, Van Dyck, Jordaens…

Les Musées royaux des Beaux-Arts sont ouverts tous les jours sauf le lundi. De 11h à 18h le week-end et de 10h à 17h en semaine. L’entrée est gratuite le 1er mercredi du mois à partir de 13h !

