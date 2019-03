Le bon plan 365.be: Les Grottes de Neptune

à Petigny, au sud de la province de Namur

Pays de ruisseaux, de lacs et de forêts profondes, l’entité de Couvin offre, une richesse naturelle incomparable, dont les Grottes de Neptune ! Ces cavités sont nichées au pied d’une falaise calcareuse creusée par l’Eau Noire à Petigny.

La grotte principale s’étend sur deux étages, inférieur et supérieur, aujourd’hui reliés par une galerie artificielle d’environ 200 mètres.

Lors de la jolie balade au sein des Grottes de Neptune on découvre une rivière sauvage " l’Eau Noire " qui s’introduit à l’intérieur et qui disparaît soudainement dans un siphon que personne n’a encore réussi à franchir jusqu’à présent. L’eau rejaillit à l’air libre à nouveau après un parcours qui aura pris 48h et qui mesure selon toute vraisemblance 3 km. Les secrets de ce chemin souterrain sont encore bien gardés…

Les Grottes de Neptune se visitent à pied et en bateau. La visite guidée de 50 minutes nous immerge dans un décor naturel extraordinaire fait de toutes belles concrétions et de délicates draperies.

La visite se termine en apothéose en assistant à un superbe spectacle sons et lumières qui met joliment en valeur ce décor naturel et que vous contemplez à bord du bateau sur la rivière souterraine.

Les Grottes de Neptune vous proposent une visite guidée tous les samedis et dimanches à 13h et à 15h15. A partir du 6 avril, les Grottes de Neptune vous accueilleront 7j/7 avec deux visites guidées par jour : l’une à 11h45, la seconde à 16h.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be