Le bon plan 365.be: Les Grottes de Hotton

Les grottes des 1001 nuits, entre Durbuy et La Roche.

Les Grottes de Hotton appelées aussi Grottes des 1001 nuits, sont les seules grottes intégralement classées " Patrimoine Naturel Exceptionnel de Wallonie ". Elles sont dotées de deux étoiles au guide Michelin. Michel Vankeerberghen nous en décrit l'essentiel.

En parcourant l'immense galerie, accompagné d’un guide, vous découvrirez gouffre, torrent et draperies et vous contemplerez l’extraordinaire variété de formes et de couleurs des concrétions de la grotte. Vous descendrez 65 mètres sous terre pour découvrir une rivière souterraine puis remonterez 30 mètres à pied et 35m en ascenseur.

L’Ardenne est riche de rivières nerveuses qui sont à l’origine de grottes sculptées dans des collines calcaires. Dans les entrailles de ces petites montagnes, l’eau a formé des stalactites et des stalagmites, des fistuleuses, des draperies. Ces concrétions de toute beauté résultent de l’amoncellement de gouttelettes d’eau chargée en calcaire qui se déposent sur les parois sous la forme de calcaire cristallisé. La variété des couleurs des concrétions s’explique par la diversité des sols que l’eau traverse.

La promenade souterraine dure environ une heure, à une température constante de 12 degrés. La visite est accessible à tous !

Ne manquez pas Le Jardin de la Calestienne

La Calestienne est le nom donné à une bande calcaire qui va de Chimay à Remouchamps en passant par Couvin, Givet, Han, Rochefort, Marche, Hotton et Durbuy, là où se trouvent toutes nos grottes. À Hotton, la Calestienne marque nettement la limite entre l'Ardenne et la Famenne schisteuse. Ce sol calcaire caractéristique donne vie à des plantes calcicoles rares comme des orchidées sauvages et à une faune particulière.

À deux pas de la grotte, le jardin de la Calestienne présente cette flore et cette faune typiques. Une plaine de jeux pour les enfants et une belle terrasse vous feront vivre d’agréables moments, avec un point de vue inoubliable sur un paysage grandiose.

Actuellement, les Grottes de Hotton sont visitables tous les samedis et dimanches à 12h30 – à 14h et à 15h30.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be