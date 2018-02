Le bon plan 365.be : Les grottes de Han

Et c’est parti pour une nouvelle saison d’émerveillement au Domaine des Grottes de Han

La Grotte de Han façonnée par la rivière la Lesse qui la traverse de part en part, est exceptionnelle par la beauté de ses concrétions et l’immensité de ses salles. C’est indéniable, la Grotte de Han mérite bien ses trois étoiles au Guide Vert Michelin !

La Grotte de Han se dévoile cette saison encore plus belle, plus pure sous un tout nouvel éclairage LED qui met superbement bien en valeur les nombreuses concrétions. Ce nouvel éclairage plus réfléchi et plus respectueux de l’environnement vous promet un décor féerique. Des salles qui se révèlent de plus en plus impressionnantes, de plus en plus envoûtantes. De la gigantesque salle du Dôme en passant par la Salle d’Armes, où vous assistez à un spectacle son et lumière, vous pourrez enfin admirer les somptueuses Draperies qui se reflètent dans la rivière, c’est magique. En traversant les longues passerelles à quelques mètres au-dessus de la rivière, vous serez surpris par l’écho du coup de canon trié à la sortie de la Grotte ! C’est alors que vous voyez se pointer la lueur du jour !

Pour les plus sportifs, le Domaine des Grottes de Han propose un parcours spéléo ! Le Domaine vous fournit combinaison, bottes, casque et lampe frontale pour partir, vous vous lancez dans cette aventure souterraine ! Grimper, ramper, marcher dans la boue et jouer au spéléologue dans la Grotte de Han !

Découvrez également le Parc animalier de Han-sur-Lesse, c’est le seul parc en Belgique à accueillir le Big Five européen c’est-à-dire le loup, l’ours, le lynx, le bison d’Europe et le glouton ! Le Parc animalier de Han-sur-Lesse c’est aussi des panoramas époustouflants et une flore très particulière. Tous les animaux à Han-sur-Lesse vivent dans leur milieu naturel et vous les côtoyez de près si vous choisissez de visiter le Parc animalier à pied, à votre rythme en suivant le sentier pédestre qui déambule dans le Parc de 250ha, ou bien préférez la visite en safari-car, installez-vous dans le véhicule pour contempler chaque espèce animale en profitant des commentaires donnés par votre chauffeur.

Pour profiter pleinement de votre escapade à Han-sur-Lesse, achetez le ticket PassHan qui vous donne accès à la Grotte, au Parc animalier, au Préhistohan et au Musée Han 1900 ! Si vous n’avez pas le temps de tout visiter en une journée, votre PassHan reste valable toute la saison et vous l’utilisez quand vous voulez !

Le Domaine des Grottes de Han vous accueille tous les week-ends, ainsi que les mardi et jeudis de 10h à 16h. La dernière visite démarre à 16h pour la Grotte et à 16h30 pour le Parc. A partir du 31 mars, le Domaine sera accessible tous les jours !

