Le bon plan 365.be : les Draisines en famille le jour de Noël

Les Draisines de la Molignée vous accueillent 365 jours sur 365 et donc aussi le jour de Noël !

C’est l’occasion de bouger et de vivre une chouette activité en famille tout en prenant un bon bol d’air dans la splendide vallée de la Molignée, un endroit sauvage, pittoresque et préservé à découvrir en pédalant. Non pas sur un vélo ordinaire mais bien sur une ancienne voie de chemin de fer, à bord d’une draisine, cet engin étrange qui ressemble à un cuistax, qui circule, comme un wagonnet, sur les rails du chemin de fer. Il y a 4 places assises à bord, deux devant, deux derrière et seuls les deux installés à l’avant pédalent, mais rien ne vous empêche d’inverser les rôles à mi-parcours.

Vous démarrez de Falaën et vous allez jusqu’au pied de l’Abbaye de Maredsous, où vous faites une halte dans l’ancienne gare de Maredsous, qui s’est transformée en taverne et vous propose de déguster une bière locale, ou un potage, ou prendre un café, avec pourquoi pas des tartines au fromage de Maredsous, une assiette de charcuterie, ou encore un croque-monsieur, ou un plat de saison plus élaboré, ou simplement une petite douceur…

Puis vous reprenez gentiment votre draisine et vous embarquez pour entamer le chemin du retour en direction de Falaën ! Sans aucun doute, les Draisines de la Molignée vous promettent un Noël amusant et original ! Et si vous n’échappez pas au traditionnel repas de famille le jour de Noël, profitez bien de ce moment privilégié avec vos proches, et gardez l’idée d’escapade en draisine pour 2019, que ce soit au printemps, en été ou en automne, chaque saison a son charme dans la vallée de la Molignée et les Draisines vous donnent rendez-vous tous les jours de l’année, sans exception ! Elles acceptent aussi votre chien !

Bref, vous n’avez plus d’excuse pour découvrir en famille les joies de la draisine et la magnifique région qu’elle traverse.

Lieu de départ : 82, Rue de la Gare à 5522 Falaën dans la commune de Onhaye, à 10 minutes de Dinant. Vous avez le choix entre plusieurs départs : le matin entre 11h et 11h30 ou dans l’après-midi soit entre 13h et 13h30 ou bien entre 15h et 15h30.

Il est toujours préférable de réserver au 082/69.90.79 ou via info@draisines.online !

