Le bon plan 365.be : les Draisines de la Molignée

Profitez des joies de la draisine !

Les draisines, ce sont ces drôles de vélos sur rail qui ressemblent à des cuistax, équipés de roues et qui vous permettent de circuler sur les rails du chemin de fer en pédalant. Vous pouvez vous installer à 4 sur une draisine, seules les deux personnes à l’avant pédalent.

Pédalez à votre rythme sur l’ancienne voie ferrée qui longe la pittoresque Vallée de la Molignée, entre Falaën et Maredsous. Le voyage en draisines peut être associé à une petite promenade d’une vingtaine de minutes vers l’Abbaye de Maredsous où vous disposez d’une heure pour vous rafraichir, vous sustenter ou visiter l’Abbaye, et puis regagner votre draisine pour le retour à l’heure qui vous aura été indiquée à l’accueil, au moment du départ.

A coup sûr, détente et bonne humeur sont au rendez-vous à bord des draisines !

Vous avez donc le choix entre plusieurs parcours :

Au départ de Falaën jusque Maredsous, et retour : c’est un circuit de 6 km qui dure environ 1h30. Il est accessible toute l'année, les départs sont fixés à 11h, 13h, 15h et 17h.

Ou bien vous partez de Warnant, et vous allez jusque Falaën, puis retour à Warnant : cet itinéraire représente 8 km, il fonctionne durant toute la saison touristique jusqu’au 11novembre, avec un départ toutes les deux heures : à 10h, midi, 14h et 16h.

La plus longue balade en draisine va de Warnant à Maredsous en passant par Falaën, il faut compter minimum 3h30 pour parcourir les 14 km. Suivant les temps de pause à chaque gare. Ce voyage peut durer jusqu’à 5h30. Un départ a lieu toutes les deux heures à Warnant : à 10h, midi, 14h et 16h.

Les différents parcours longent la Molignée et serpentent dans la vallée, traversent un paysage fort boisé. A plusieurs reprises, vous admirez la rivière et la route du haut des ponts qui les surplombent. En partant de Warnant, vous traversez deux tunnels et vous apercevez les Ruines du Château Fort de Montaigle. Entre Falaën et l’ancienne gare de Maredsous vous traverserez Sosoye, un des plus beaux villages de Wallonie tout en profitant d’une vue idéale de son plateau calcaire. Plus loin vous pouvez admirer les défilés creusés dans la roche par les constructeurs de la voie ferrée.

Il vous est possible de réserver votre draisine 24h à l’avance, c’est très facile au moyen du bulletin de réservation disponible en ligne sur www.draisines.online

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be