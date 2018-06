Le bon plan 365.be : Le Parc Dinant Aventure

A deux pas de la vallée de la Lesse, le Parc de Dinant Aventure, niché dans une ancienne carrière de grès, s’étend sur 18 hectares.

Choisissez votre challenge en fonction de vos envies et de votre niveau sportif : de 2h30 à 4h00 d'activités, avec des ponts de singe, des tyroliennes, de l’escalade, ... Si vous êtes amateur de sensations fortes, complétez votre formule avec l’une de ces options : soit le Funcâble ou le Deathride pour une descente complètement renversante, ou la Via Vita pour atteindre les sommets via une paroi rocheuse de 60m, ou encore " le Pendulaire ", cette balançoire géante qui vous promet des sensations extrêmes !

En famille, je vous conseille Le Challenge Ardennes , un parcours progressif qui dure 2h30. Pour prolonger l’aventure, combinez le Challenge Ardennes avec la Descente de la Lesse en kayak !

Vous commencez votre journée, qui s’annonce inoubliable, par le Challenge Ardennes ! Vous avez droit à un Parcours d'initiation, qui vous familiarise à l’utilisation du matériel de sécurité fourni, avant d’entamer le parcours aérien…

Vous quittez le sol par une enfilade de ponts de singe (des poutres, des planches, des rondins avec une distance irrégulière) afin d'arriver au-dessus du rocher. Vous faites le tour de l'amphithéâtre rocheux sur des ponts d'une longueur moyenne de 50 m et à une hauteur de 2 à 20 m du sol. Il faut ensuite traverser le grand pont, c’est le plus haut et le plus long de Belgique.

Ce grand pond est impressionnant : 60m de vide sous vos pieds, et 100m de planches à traverser ! Après cette épreuve, lancez-vous dans le vide depuis le sommet d’un rocher à 35 m du sol. Pas de panique, un moniteur gère la sécurité de votre descente ! Terminez votre challenge par une galerie souterraine parsemée d’embûches sur un parcours de 120 mètres… vous allez être surpris !!

En prime, vous surplombez la vallée de la Meuse et jouissez d'une vue absolument magnifique. Emotions garanties quel que soit le type de Challenge choisi : Ardennes - Alpes ou Mont-Blanc !

Poursuivez votre journée avec une descente de la Lesse de 12 km en kayak qui vous mène de Gendron à Anseremme !

Les activités Aventure sont accessibles "à la carte" à partir de 10 participants. Si vous êtes moins nombreux, vous serez intégrés à un groupe.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be