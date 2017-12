Le bon plan 365.be : le Parc des Topiaires

Un jardin insolite à Durbuy

Le plus grand jardin topiaire ouvert au public vous attend à Durbuy, la plus petite ville du monde. Certaines plantes au Parc des Topiaires comptent plus de 120 ans, nul doute, vous serez surpris par ces sculptures végétales !

Le parc, situé en bordure de l'Ourthe, vous offre une vue exceptionnelle sur le château de Durbuy. Le Parc des Topiaires est un jardin original, unique en son genre, qui s’étend sur 1 hectare. Il est agrémenté de plus de 250 plantes sculptées, ce sont de véritables œuvres d'art, qui captiveront votre regard et vous émerveilleront.

Déambulez dans les vertes allées du parc composés de 39 parterres et admirez les buis de toutes tailles, les ifs ou encore les houx qui prennent forme grâce à une taille artistique, ingénieuse et passionnée. C’est surprenant ! Vous verrez des buis taillés en crocodile, en Manneken Pis, en éléphant, ou encore des buis en forme d’oiseaux, d’écureuils mais aussi des buis taillés en forme de personnages assis sur un banc, dans un transat, à cheval, en kayak,…

Le Parc des Topiaires est accessible aux personnes à mobilité réduite, les chiens tenus en laisse sont admis. Vous disposez d’un parking à proximité du Parc.

La visite du Parc des Topiaires dure environ 1 heure. Profitez aussi de la magie des fêtes à Durbuy avec son marché de Noël et sa patinoire, encore accessibles toute cette semaine jusqu’à dimanche, le 7 janvier.

Vous entendrez probablement souvent parler du Parc des Topiaire à Durbuy dans les prochaines semaines puisqu’il célèbre ses 20 ans en 2018. Soyez au rendez-vous !

En cette période de fêtes, Le Parc des Topiaires vous accueille tous les jours, même aujourd’hui et demain, jusque dimanche prochain inclus : de 10h à 18h.

