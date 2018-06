Le bon plan 365.be : le Parc à gibier et le Château féodal de La Roche

Au Parc à gibier de La Roche-en-Ardenne, les animaux vivent dans un environnement proche de leur milieu naturel. Tout au long d’un parcours forestier de 1km200, vous vous promenez librement tout en observant les animaux de près. Des loups, des lynx, des cerfs, des sangliers, des renards ou encore des ratons laveurs sont quelques exemples des rencontres amusantes que vous ferez au Parc à gibier de La Roche. Vous pouvez aussi affirmer vos qualités d’ornithologue en suivant le parcours ludique et éducatif sur les oiseaux. Tandis que dans la mini ferme du parc, les ânes, les chèvres, les poneys et les animaux de basse-cour éveillent la curiosité des enfants. Après votre visite, vous profitez ensemble d’une pause détente à la terrasse de la taverne, avec vue sur la plaine de jeux.

Le Parc à Gibier est ouvert tous les jours de 10h à 17h. En juillet et août le Parc vous accueille jusqu’à 19h. Attention ! L’accès n’est pas aisé pour les personnes à mobilité réduite. Les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte du parc à gibier.

Pour compléter la journée, rendez-vous au Château féodal de La Roche ! Vous ne pouvez pas le manquer… Les ruines du château médiéval surplombent la ville et dominent la vallée, elles sont blotties entre une boucle de l'Ourthe et les flancs abrupts de la colline du Deister, Les tours et les meurtrières du Château vous restituent une ambiance médiévale et ancestrale.

Actuellement, le château est ouvert tous les jours de 11h à 17h. A partir du samedi 7 juillet jusqu’au samedi 26 août : le château vous accueillera de 10h à 18h et vous proposera des spectacles de fauconnerie (à 11h30, 14h et 16h), de l’artisanat (poterie et bijoux) et de quoi combler tous les amateurs de tir à l’arc.

A la tombée de la nuit, plus précisément à 22h, c’est le Fantôme Berthe qui vous présentera son spectacle son et lumières, un spectacle de 20 minutes, visible de la ville, et gratuit !

