Le bon plan 365.be : le Musée royal de l'Armée

Ou le "War Heritage Institute", au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles

La rentrée du Musée royal de l'Armée est placée sous le signe de la fin de la Première Guerre mondiale et de l’immédiat après-guerre. Dès le premier jour de l’automne, le 21 septembre (c’est déjà vendredi !), vous pourrez découvrir, au Musée royal de l’Armée, une exposition impressionnante et participer en famille dimanche prochain, le 23 septembre, à une journée festive pour revivre les Années folles !

Après la Première Guerre mondiale, la Belgique - à l’image du monde - subit de profondes mutations. La société est fortement ébranlée mais, en même temps, elle revit…

Dans l’exposition " Au-delà de la Grande Guerre: 1918-1928 ", vous explorerez plusieurs thèmes majeurs tels que l’offensive finale, la libération, la période d’après-guerre, les révolutions géopolitiques, mais aussi la reconstruction économique, le processus de deuil et la mémoire, les changements sociopolitiques et socioculturels.

Cette exposition présente des pièces exceptionnelles provenant des riches collections du War Heritage Institute, de musées nationaux et internationaux.

Les décors et les témoignages des " Années folles " ainsi que des outils interactifs réservent au visiteur leurs lots de surprises et d’émotions. Cette exposition sera visible au Musée royal de l’Armée à partir de vendredi et pendant une année, jusqu’au 22 septembre 2019.

Dimanche prochain, une journée festive vous attend au Musée royal de l’Armée, une journée à partager en famille pour commémorer le centenaire de la fin de la Grande Guerre 14-18 !

Vous serez plongés dans la folle ambiance d'après-guerre au Musée de l'Armée ! Au programme: théâtre, bal populaire, la visite des coulisses de l'exposition "Au-delà de la Grande Guerre"... Bref, une journée très animée et festive à ne pas manquer !

Le Musée royal de l’Armée est ouvert tous les jours de 9h à 17h. C’est fermé le lundi et certains jours fériés comme le 1er novembre ou le jour de Noël.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be