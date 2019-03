Le bon plan 365.be : Le Domaine provincial de Chevetogne

Chevetogne c’est le paradis pour les enfants de tous âges puisque ce ne sont pas moins de 13 plaines de jeux qui les attendent! Chaque plaine stimule l’imaginaire et leur nom évoque autant de souvenirs liés à l’enfance, des héros de romans, des personnages de légende…. Il y a Le " repaire des 4 fils Aymon " et le " Cheval Bayard ", les " cabanes perchées ", " Le Bout du Monde ", " La Mine d’Or oubliée ", la plaine des elfes,… Toutes les plaines de jeux sont en extérieur, elles sont parfaitement intégrées au paysage, et elles réservent bien des surprises aux petits aventuriers qui sauront en explorer les moindres recoins : dans le sable ou dans l’eau, dans des ruines ou sur des fondations, les plaisirs sont variés !

Le Domaine est également conçu pour le bien-être. Tout le monde y trouve son compte, tant les amoureux de la nature que de la culture, les amateurs de loisirs au grand air ou les sportifs, et bien sûr les enfants toujours en quête d’espace, de jeux et d’imaginaire.

Le forfait d’une journée au Domaine coûte 10€ par personne. L’ensemble des activités est accessible tous les jours jusqu’au 13 octobre inclus.

Petit conseil : pour profiter des activités toute l’année, investissez dans un Pass Loisirs à 100€ par véhicule pour toute la saison. Ce pass loisirs vous coûtera moins cher si vous êtes un habitant de la province de Namur ou d’une commune partenaire. En plus des activités habituelles du Domaine, vous aurez l’occasion de participer aux événements ponctuels.

La promenade autour des étangs paysagers est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

