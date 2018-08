Le bon plan 365.be: le domaine provincial de Chevetogne

Le samedi 8 et le dimanche 9 septembre le Domaine de Chevetogne organisera les Vespa Days : un grand rassemblement européen de Vespas.

Vous avez aussi à votre disposition des terrains de sport pour pratiquer le tennis, le basket, le volley ou le football, un parcours de mini-golf, un petit train qui vous emmène faire le tour du Domaine ou encore de nombreux sentiers de promenade à travers bois, autour des étangs ou dans les jardins. Le parc de Chevetogne offre en effet une belle diversité paysagère avec d’une part, son côté sauvage, et d’autre part, un côté plus raffiné, qui se reflètent au cœur de 12 jardins. Vous pouvez aussi les découvrir en participant à un matin câlin, matin jardin, chaque dimanche matin, départ à 11h.

Le paradis pour les familles, sur plus de 500 hectares.

Accessible via la E411, sortie 22 (Rochefort) ou via la N4, sortie Sinsin.

Le Domaine de Chevetogne se situe entre Ciney et Rochefort à 5590 Chevetogne.

Il est ouvert tous les jours de 10h à 18h ! Les activités sont accessibles jusqu’au 14 octobre.

N'hésitez pas à contacter le 083/687.211

http://www.domainedechevetogne.be/