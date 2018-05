Le bon plan 365.be : le Crocodile rouge

Visitez les Lacs de l'Eau d'Heure, le plus grand ensemble nautique de Belgique, à dos de ... Crocodile Rouge, voilà une idée originale ! Le Crocodile Rouge est un amphibus, c’est le seul du genre en Europe. Débarqué du Canada, le Crocodile Rouge a la particularité de rouler sur la route et de naviguer sur les Lacs. Commencez votre visite par un film drôle et original. Montez ensuite à bord du Crocodile Rouge pour un circuit guidé, et poursuivez la quête du trésor en compagnie des personnages à la fois loufoques et instructifs. Une histoire folle et palpitante à vivre sur les Lacs de l'Eau d'Heure !

Avant ou après cette excursion en amphibus, faites une partie de Laser Game !

Vous descendez dans les entrailles du monde perdu au cœur du barrage pour affronter les Krokodil-Rex. Vous descendez 60 marches, et vous vous retrouvez 4 niveaux plus bas, au cœur de la jungle... Un léger brouillard, le bruit des arbres, de l'eau, l'orage, les éclairs...et vous voilà partis pour un jeu déroutant et très amusant !

Au Crocodile Rouge, vous pouvez aussi pratiquer l’Aqua Golf : dans un cadre tout à fait exceptionnel, ce practice de golf sur eau vous permet de vous initier ou de vous perfectionner en jouant au golf face à plusieurs greens flottants sur le Lac de la Plate Taille.

Et ce n’est pas tout ! Le Crocodile Rouge vous réserve un moment intense et dans le vent au milieu des Lacs de l’Eau d’Heure, il vous invite à tester le char à voile !

Après une courte explication pour vous permettre de gérer et de régler le char à voile, le moniteur mettra en place différents parcours adaptés à votre niveau et aux conditions météos. Et puis c’est parti, laissez-vous emporter par le vent ! Pour cette activité, le casque est obligatoire et il est conseillé de prendre des gants et des lunettes de protection. Le char à voile aux Lacs de l’Eau d’Heure c’est une activité unique en Wallonie !

Vous apprécierez par ailleurs de parcourir le site des Lacs de l’Eau d’Heure avec le Croco Express ! Vous achetez un seul ticket et vous vous déplacez à volonté, à tout moment de la journée à bord de ce petit train-navette ou bien vous restez à bord pendant plus d’une heure pour une visite commentée du site des Lacs de l’Eau d’Heure et les environs.

Bref, il y a de quoi faire au Crocodile Rouge !

Le Crocodile Rouge vous accueille les week-ends et jours fériés ainsi que le mercredi. En juillet et août c’est ouvert tous les jours de 13h à 18h.

