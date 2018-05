Le bon plan 365.be : le Château de Freyr

Le Château et les Jardins de Freyr se situent au bord de la Meuse, au milieu d’une nature sauvage, en face d’impressionnants rochers surplombant le fleuve.

Cette ancienne résidence d’été des Ducs de Beaufort-Spontin est de style Renaissance, elle vous accueille dans son intérieur classique et cosmopolite, meublé et décoré par les 20 générations qui ont habité les lieux. Vous serez touchés par les traces laissées par l’Histoire au Château de Freyr qui a accueilli des hôtes royaux tels que Louis XIV et Marie-Christine d’Autriche,… On y a signé Le traité de Freyr en 1675, et on y a bu du café pour la première fois dans le pays !

Lors de votre visite, vous parcourez ce très beau château au décor raffiné et doté d’une jolie collection de faïence, vous traversez la salle à manger, les vestibules, quelques salons très harmonieux, les chambres à coucher, vous passez également par la chapelle, sans oublier la grange, et puis les immenses jardins. Des jardins en terrasses, descendant par paliers jusqu’à la Meuse. Des jardins qui offrent à la fois splendeur et intimité. Le murmure des jets d'eau, le parfum des orangers tricentenaires, le panorama grandiose en bord de Meuse, et les petits labyrinthes de charmilles vont enchanter petits et grands.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be