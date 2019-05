Le bon plan 365.be: le canal du Centre

A la découverte des ascenseurs pour bateaux

Sur le canal du Centre, l'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, est le deuxième plus grand ascenseur à bateaux du monde. Vivez une expérience unique en accédant au sommet de ce colosse de béton et d’acier à plus de 100 m du sol !

Une exposition flambant neuve vous attend, elle s’intitule " Voies d'eau d'hier, d'aujourd'hui et de demain ". Ce nouveau centre d’interprétation a été inauguré au 8e étage de l'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu en mars dernier, il retrace le développement de la navigation intérieure belge et l'histoire de la batellerie. Il évoque les économies que représente aujourd’hui ce moyen de transport, ainsi que les ouvrages d'art exceptionnels en Wallonie et à travers le monde qui permettent de faire voler des bateaux ! Et enfin, ce nouveau centre d’interprétation porte aussi un regard sur l'avenir de la voie d'eau et du réseau fluvial européen. A voir donc à l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu.

C’est la mise en réseau des voies navigables belges au gabarit de 1350 tonnes qui a nécessité la construction du deuxième plus grand ascenseur à bateaux jamais construit au monde, avec une dénivellation de 73,15 m.

Vous avez l’occasion de franchir ce dénivelé en bateau. Pour cette excursion en bateau, il y a 4 départs par jour de 10h à 18h, sauf le lundi. A bord du bateau, vous franchissez un ascenseur hydraulique, l’écluse automatique de Thieu, vous passez les ponts mobiles. Vous découvrez en outre les célèbres ascenseurs hydrauliques du canal du Centre, ces vestiges exceptionnels du patrimoine industriel de la Région du Centre qui sont d’ailleurs protégés par l’Unesco ! Les quatre ascenseurs du canal du Centre sont les seuls au monde subsistant dans leur état originel de fonctionnement. Ils ont été construits entre 1888 et 1917, ils permettent de compenser une dénivellation totale de 66 mètres sur le canal du Centre grâce à une seule source d’énergie: l’eau !

Vous pouvez effectuer vos réservations et achetez vos tickets en ligne sur www.canalducentre.be

Autre activité possible sur le canal du Centre depuis ce week-end : vous pouvez piloter vous-même un bateau électrique sur le Canal, ces petits bateaux électriques ne nécessitent pas de permis, ils se louent à l’heure, ils peuvent accueillir maximum 5 ou 7 personnes. Ils sont à votre disposition tous les week-ends et jours fériés de 13h à 18h.

