Le bon plan 365.be: le Bois du Cazier à Marcinelle

Au sud de Charleroi, le Bois du Cazier est inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO et le Bois du Cazier a reçu le Label du Patrimoine européen. Cet ensemble architectural remarquable, couronné par deux châssis à molettes, est équipé de forges animées par des artisans, et il est ceinturé de trois terrils qui sont aménagés en sentiers de promenade.

Le Bois-du-Cazier c’est le cadre d'une importante catastrophe minière. Le site, décliné en trois espaces, est consacré au charbon, au verre et à l'acier. Vous parcourez l'Espace dédié au souvenir de la tragédie du 8 août 1956. Cette catastrophe et ses 262 victimes restent indissociables de l’histoire ouvrière et de celle de l’immigration en Wallonie et de ses sacrifices. Le Bois du Cazier vous invite à vous souvenir avec fidélité, respect et émotion.

Ce site industriel remarquable abrite aussi le Musée du Verre et sa prestigieuse collection ! A côté de la lampisterie, vous entrez dans un bâtiment en verre et en acier contemporain où les collections se dévoilent suivant une chronologie à rebours, en partant des œuvres actuelles pour remonter jusqu’aux périodes les plus anciennes. Vous voyagez dans l’histoire du verre, des sculptures contemporaines aux flacons égyptiens, et cet univers du verre vous offre une harmonie de lumière, de couleurs, de matières. L’atelier de soufflage au chalumeau complète votre visite. C’est là que le feu, le souffle, la couleur vous offrent un moment de magie et de maîtrise technique.

Le Musée de l'Industrie, quant à lui, vous replonge dans cette épopée humaine et technique qu'a été la Révolution industrielle. Le Musée de l’Industrie vous invite à découvrir sa nouvelle expo intitulée " EXPO HF4, fierté d’hier et de demain ". Des interviews, des films, des photographies, des objets, des archives et des œuvres d’art sont ici rassemblées pour mettre en valeur le dernier haut fourneau wallon. Entre charbon, feu et acier, en compagnie d’hommes et de machines, vous découvrez l’histoire de notre sidérurgie par une visite virtuelle ! C’est à voir sur le site du Bois du Cazier jusqu’au 21 avril !

