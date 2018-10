Le bon plan 365.be : la Brasserie du Bocq à Purnode

Tout commence en 1858 lorsque Martin Belot, agriculteur à Purnode, brasse pour la première fois une bière dans les dépendances de sa ferme. Au tout début, la bière n'était produite qu'en hiver, lorsque le personnel n'était pas occupé aux travaux des champs.

La Brasserie offrait une gamme très large de produits, allant des bières de table aux bières fortes en passant par tout un éventail de densités, de couleurs, d'amertumes et de goûts. Le brasseur assurait lui-même la distribution de ses bières dans la région. C'est début du XXème siècle que La Gauloise, une bière brune de fermentation haute, est brassée pour la première fois. Dès le début, La Gauloise connaît un grand succès, elle continue d’ailleurs d’être produite aujourd’hui à la Brasserie du Bocq.

En 1949, la Brasserie est constituée en société anonyme. Indépendante de tout groupe brassicole belge ou étranger, elle conserve encore et toujours son caractère familial. C’est en 1960 que l'activité agricole et les livraisons à domicile sont abandonnées. C'est le début de la distribution via les grandes surfaces, les drink markets et les négociants en bière.

Avec la reprise de la Brasserie Centrale de Marbaix-La-Tour en 1967, la Brasserie du Bocq ajoute deux nouvelles bières à sa gamme de produits, notamment la SAISON REGAL qui est actuellement la GAULOISE AMBREE. Peu à peu la famille Belot décide de produire uniquement des bières spéciales de fermentation haute avec une refermentation en bouteilles.

En 1983, la Brasserie du Bocq abandonne l'exploitation de la Brasserie Centrale de Marbaix-La-Tour pour ramener toute la production de bière à Purnode où l'outil de production est radicalement modernisé sur base de fonds propres.

La Brasserie du Bocq profite ensuite de l'engouement pour les bières traditionnelles, pour se lancer dans les exportations. Et c'est un succès grandissant ! La Brasserie du Bocq exporte vers la France, les Pays-Bas, l'Italie, la Grande Bretagne, l'Espagne, la Suisse, la Finlande, l'Australie, le Japon, la Chine, la Suède, les Etats-Unis, le Brésil, la Russie, l'Ukraine, etc... et est l'une des plus importantes brasseries indépendantes de Wallonie.

Visitez la Brasserie du Bocq ! Elle vous accueille jusqu’au 11 novembre, les week-ends, les jours fériés et tous les jours pendant le congé de Toussaint. Les visites démarrent à 14h et à 17h, elles sont suivies d’une dégustation !

