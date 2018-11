Le bon plan 365.be: l'Euro Space Center

Partez sur la Lune ou sur Mars !

A l’Euro Space Center à Transinne, vous allez revivre la conquête spatiale et marcher sur la Lune et sur Mars. Voilà une sortie en famille qui promet d’être exaltante. Une chose est sûre, vous en reviendrez des étoiles plein les yeux ! Alors, prêt pour le décollage ?

Au cours de votre voyage dans l’espace, à l’Euro Space Center vous plongerez dans le quotidien des astronautes et revivrez les moments-clés de la conquête spatiale : c’est un parcours-spectacle étonnant. Vous vous laisserez emporter par le Space Show, une séance de cinéma 5D qui vous fera décoller vers la Lune ! Ensuite, dans la peau d’un héros spatial, vous participerez à une mission dans l’espace, c’est un jeu de rôle amusant qui se joue sur tablette à l’extérieur. Et au Planétarium, vous partirez à la découverte des mystères de notre univers. Sans oublier les expositions pour tout savoir sur l’Espace : plusieurs expos vous sont proposées actuellement :

Chéri(e), j’ai rétréci les satellites

BlaBlaBla

Saveurs spatiales

Zoom sur Mars

Et enfin, cerise sur le gâteau, ne manquez pas la balade virtuelle sur la Lune et sur Mars !

L’Euro Space Center vous invite à un voyage sur la planète rouge, une balade sur la 4e planète du système solaire ! Poussière rouge, volcans, cratères, tempêtes de sable... Découvrez des paysages sensationnels tout en ressentant la gravité martienne. Ca y est, vous pesez trois fois moins que sur Terre. Et heureusement, l’Euro Space center vous épargne la température moyenne de -60° ! Tous les Terriens n'auront pas la chance de marcher sur la Lune et sur Mars. Ne ratez donc pas cette expérience unique. Embarquez sans plus attendre pour un voyage dans le quotidien des astronautes. Rendez-vous sur la base de lancement à l’Euro Space Center, Rue devant les Hêtres, 1 à 6990 Transinne, le long de l’autoroute E411, sortie n°24.

Ouvert tous les week-ends en novembre et décembre de 10h à 16h et aussi pendant les vacances de Noël : tous les jours de 10h à 16h, sauf le jour de Noël et la veille de Noël, fermé aussi le 31 décembre et le 1er janvier.

