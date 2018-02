Le bon plan 365.be : L'Atomium

Le plus beau panorama de la ville de Bruxelles à 360 degrés à une hauteur de 92 mètres

L’exposition permanente Atomium. Du symbole à l'icône retrace plus de 50 ans d'histoire de l'ancien pavillon de l'Expo58 devenu le symbole international de la Belgique et de Bruxelles. Un second volet de cette exposition est consacré au déclin de l'édifice dans les années nonante, suivi de sa restauration en 2006 pour aboutir au projet actuel, 60 ans plus tard !

Dans la sphère de base (niveaux 1 & 2), des documents d'archives, des photographies, des vidéos d'époque et de nombreuses maquettes, vous font vivre cette prestigieuse et inoubliable aventure. Tandis qu’au panorama (niveau 7) vous pourrez comparer la vue actuelle avec celle que ses prédécesseurs pouvaient avoir en 1958.

Pour certains d’entre vous, c’est l'occasion de redécouvrir cet événement enchanteur; et pour d’autres à qui l'Expo 58 et sa quête de progrès et de bonheur n'évoque rien de familier, ce sera l’occasion de comprendre ce rêve qui fait encore aujourd'hui la magie de l'Atomium.

En 2018, René Magritte donne rendez-vous aux familles à l’Atomium pour une escapade ludique et culturelle belgo-belge !

Dans un premier temps, vous pénétrez littéralement dans le monde de Magritte ! Les oeuvres sont agrandies en 3 dimensions de manière à ce que vous puissiez vous promener dedans, comme dans des décors de théâtre. Vous vous retrouvez ainsi au coeur des peintures, et vous pouvez non seulement en découvrir les moindres détails, même ceux que l’on ne voit jamais, mais aussi flirter et jouer avec eux, comme toucher les oiseaux dans le ciel ou encore s’asseoir sur les pommes vertes.

Cette atmosphère tout à fait théâtrale est complétée par des bandes-son et des éclairages adaptés à chaque oeuvre pour en magnifier tous les aspects.

Dans un second temps, l’exposition se prolonge par des citations marquantes de Magritte – sur son art et sur le surréalisme en général – ainsi que des projections qui illustrent d’autres éléments de son univers.

Le ticket d’entrée à l’Atomium vous donne accès à l’exposition permanente, il inclut également la visite de l’ADAM, le Musée du Design, qui se trouve à deux pas de l’Atomium !

