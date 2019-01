Le bon plan 365.be : L'Atomium

Visiter l’Atomium, le symbole emblématique par excellence de notre beau pays, voilà une chouette idée d’escapade pour débuter l’année 2019 !

Le 17 avril 1958, la dernière exposition universelle et internationale organisée par la Belgique est inaugurée sur le site du Heysel à Bruxelles. Un événement riche en couleur, porteur d'un message d'optimisme sans limite, et miroir d'une société confiante en son avenir, l'Expo 58 constitue un élément privilégié de notre mémoire collective.

L’Atomium représente un cristal ou une maille élémentaire de fer agrandie 165 milliards de fois. Ses dimensions ont de quoi nous donner le vertige : une hauteur totale de 102 mètres, 9 sphères ou 9 boules, chacune de 18m de diamètre. Une masse totale de 2400 tonnes.

L’exposition permanente intitulé " Atomium. Du symbole à l'icône " retrace plus de 50 ans d'histoire de l'ancien pavillon de l'Expo58. Aujourd'hui, il est devenu le symbole international de la Belgique et de Bruxelles. Un second volet de cette exposition est consacré au déclin de l'Atomium dans les années nonante, suivi de sa restauration en 2006 pour aboutir au projet actuel.

L’expo temporaire faisant partie de la trilogie Galaxy 58, organisée dans le cadre des 60 ans de l’Atomium, est encore visible jusqu’au 20 janvier ! Par le biais de nombreux documents, de vidéos, de photographies, d’objets et de costumes pour la plupart inédit, cette expo PEOPLE OF 58 s’intéresse plus particulièrement aux gens qui ont fait l’Expo 58 et de leur expérience à cette époque.

Quant à l’exposition temporaire " A Circular Journey ", c’est une création originale qui vous plonge dans un rêve et met à contribution tous vos sens. Une nouvelle expérience immersive à vivre jusqu’au mois de mai, une subtile combinaison de sons et de lumières.

Ne manquez pas bien évidemment la vue saisissante et exceptionnelle du haut de la sphère supérieure de l’Atomium, d’où vous profitez d’un véritable panorama à 360° sur les 19 communes de Bruxelles ! A deux pas de l’Atomium, ne manquez pas de visiter ADAM, le Musée du Design !

Attention ! L’Atomium sera fermé du 21 au 27 janvier pour son entretien annuel.

Puis, du 28 janvier au 2 février, ce sera l’entretien annuel de l’ascenseur. Pendant ces quelques jours, seule la sphère supérieure ne sera pas accessible, le prix d’entrée sera donc adapté.

Aujourd’hui, l’Atomium vous accueille à partir de midi jusqu’à 18h, la billetterie sera fermé à 17h30.

Tous les autres jours, l’Atomium est accessible de 10h à 18h, fermeture de la billetterie à 17h30.

