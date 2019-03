Le bon plan 365.be : l'Aquascope à l'étang de Virelles

Partez en voyage… des profondeurs à la surface de l'étang.

Laissez-vous guider au fil des "4 saisons de Virelles", le tout commenté par un accompagnateur nature. Grâce aux caméras situées au bord de l’étang, dans la roselière ou dans les nichoirs, vous pourrez observer en direct ce qui se passe aux endroits inaccessibles durant la promenade. Tandis que les aquariums vous dévoileront les différentes espèces qui vivent dans le plan d’eau de Virelles.

Après cette première approche, vous partirez en promenade le long de la rive de l’étang pour découvrir les milieux aquatiques et forestiers. Vous traverserez le passage Moïse qui donne vue sous l’étang et qui vous permet d’observer les différentes petites bêtes de la mare et les poissons. De nombreux oiseaux sont présents à Virelles, c’est un endroit très prisé par les observateurs ornithologiques. Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir la bécassine des marais, le canard siffleur, la cigogne blanche, le garrot à œil d’or ou encore le grand corbeau, la marouette ponctuée, etc. Il faut faire un petit détour dans le Jardin de Millepertuis, c’est un jardin ethnobotanique dédié aux usages des plantes...

Ce week-end et les prochains week-ends du mois de mars, et tous les jours pendant les vacances de Pâques, des visites guidées vous seront proposées gratuitement à 11h et 14h30.

Il y a aussi d’autres façons de découvrir l’étang de Virelles… Par exemple, en se glissant dans la brume, lors d’une aube sauvage ! C’est une excursion intimiste et silencieuse. A l'heure où la nuit bascule vers le jour, vous vous promenez sur l’étang à bord d’un Rabaska – c’est un grand canoë indien de 11 places – en présence d’un guide nature compétent et passionné. Pour participer à l’aube sauvage, il faut rejoindre Virelles une heure avant le lever du soleil.

Informations et inscription sur le site www.aquascope.be

L’Aquascope à l’étang de Virelles se situe Rue du Lac 42 à 6461 Virelles. Ouvert les week-ends de 10h à 17h. A partir du 6 avril, l’Aquascope vous accueillera aussi en semaine, sauf le lundi.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be