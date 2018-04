Le bon plan 365.be : Houtopia à Houffalize

Depuis Pâques, Houtopia vous accueille dans des espaces flambants neufs qui vous invitent à découvrir, ressentir, vous étonner, imaginer, observer, comprendre et agir ! Tout un programme d’activités dédiées aux 5 sens : des expériences, des manipulations amusantes qui s’adressent prioritairement aux enfants de 2 à 12 ans et aux familles.

Houtopia vous propose de tester et de vivre 80 expériences pour aller à la rencontre du monde qui nous entoure. Certaine expériences vous étonnent, d'autres vous mettent au défi alors que d'autres encore vous aident à comprendre comment fonctionne le corps humain.

La visite du nouvel espace sensoriel s’e­ffectue sans chaussures ! Par souci d’hygiène et de sécurité, vous recevez à votre arrivée une paire de chaussettes adaptées pour visiter Houtopia ! Oter ses chaussures, c’est être ouvert à l’expérience, c’est être prêt à être étonné, à être bousculé et à apprendre sur ses propres modes de fonctionnement.

Les tout-petits ne sont pas oubliés, puisqu’un espace a été spécialement conçu pour les enfants de moins de 4 ans !

En extérieur, Houtopia offre un parcours d’équilibre pour les enfants de 3 à 12 ans, une plaine de jeux géante nichée dans un méandre de l’Ourthe, mais aussi un parcours aventure qui, à travers de jeux de grimpe, vous emmène de l’autre côté de la rivière pour rejoindre un toboggan long de 30 mètres qui vous réserve une descente sensationnelle !

En juillet et août, vous profiterez en plus de châteaux gonflables ! Par beau temps, n’oubliez pas vos maillots de bain pour tester l’Houto’splash, une structure gonflable aquatique… trop cool !



Houtopia, c’est un nouveau concept à la fois ludique et pédagogique à découvrir du mercredi au vendredi de 13h à 17h. Samedi et dimanche de 11h à 17h. En juillet et août : 7j/7 de 10h à 18h.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be