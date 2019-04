Le bon plan 365.be : Blegny-Mine

Les vacances de Pâques commencent dans les profondeurs

Situé entre Liège et Maastricht, Blegny-Mine est reconnu comme Patrimoine mondial de l’UNESCO !

Pour visiter cette authentique mine de charbon et découvrir la vie quotidienne des " Gueules Noires " vous avez le choix entre deux formules : soit la visite de la mine comprenant l’exposition permanente et le biotope du terril ou le forfait d’une journée, autrement dit le Superprogramme !

Si vous optez pour la visite de la mine seule, vous suivez le circuit complet du charbon depuis son abattage jusqu'à sa vente ! Vous descendez par la cage de mine à -30 et -60 mètres, vous parcourez les galeries souterraines du charbonnage en compagnie d’un guide qui vous explique comment se déroulait la taille c’est-à-dire le chantier d’abattage du charbon. En traversant les galeries vous vous rendez compte des conditions pénibles de travail, qu’ont connues les mineurs. Vous poursuivez la visite, en entrant dans le secret des installations de lavage et de triage, depuis la remontée du charbon jusqu'à son transport.

Si vous choisissez le Superprogramme, vous profitez du prix attractif du forfait d’une journée qui comprend la visite guidée de la mine, que je viens de décrire, la visite libre de l’exposition, la balade commentée en train touristique à travers le pays de Dalhem-Blegny ainsi que la découverte audioguidée du biotope du terril et du circuit des arbres.

Blegny-Mine est ouvert tous les jours jusqu’au 13 septembre. Pour le Superprogramme, il est conseillé d’arriver avant 11h et au plus tard à 12h30. Les visites de la mine sont fixées à 11h, 13h30 et 15h30. Une visite supplémentaire est prévue le dimanche et les jours fériés à 14h30.

