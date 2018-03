La piste de sable est prête pour accueillir les galopeurs à l'Hippodrome de Wallonie

7 courses de galop départ de la 1ère à 17H30 Cheval du jour : 701 WISPERWIND Outsider du jour : 404 ABU SHAAKIR

1ère course

Course à réclamer. DUQUESA PENGUIN est sur la pente descendante. ASHES TO GLORY reste sur un succès sur le parcours. IVOR'S FANTASY vient de marquer le pas après deux victoires consécutives. DEVIL'S GUARD est un nouveau venu qui n'a plus couru depuis fin octobre 2017. LA MESSALINA aura sûrement besoin de courir mais son poids est intéressant. ASHKOUN découvre la PSF. Dans ces conditions, à chacun les siens.

pronos : 2-3-6-5-4

2ème course

BARBADOS BOB et EMIRATI SPIRIT sont encore capables de lutter pour le succès. DOLOKHOV a devancé REDESERT le 5 février. BLACK WOLF RUN et QUIZ EVOLUTION viendront ensuite. TIKTHEBOX a déçu la dernière fois. WINSTON WOLF n'a plus couru depuis son succès en octobre 2017. LE KORNGOLD est toujours maiden. Les autres viendront éventuellement arracher une 4ème place.

pronos : 2-11-4-5-3

3ème course

La victoire récente de ELAND ALLY fût très nette mais il retrouve WILSON RUBY, MARCASSIN, GROWNSTARK, KAYANA, WALINA et LESPALEM tout en étant nanti d'un poids nettement moins intéressant. CELINA BERE revient doucement en forme. PRIMO PACO n'a plus couru depuis 3 mois. SAE LORANA a sa chance pour une petite place.

pronos : 4-2-8-9-13

4ème course

Pour ses débuts en Belgique, FERRANO a donné l'impression de pouvoir mieux faire sur la distance de ce soir. SELFIE STYLE essaie plus long. AYOUPENDY est toujours maiden. ALE ALESSIO n'a rien montré lors de ses trois dernières courses à Pau. ABU SHAAKIR devrait se révéler dans ce petit lot. BOOKWORM n'a rien montré depuis 2016 (en obstacles). SEA VISION avait terminé 3ème d'un tout autre lot sur le parcours mais en 2016 ... SMILEY cherche un premier podium en carrière et peut l'obtenir en venant à Mons.

pronos : 6-4-7-8-1

5ème course

Course handicap réservée aux gentlemen riders et cavalières. DESTINATION mériterait de l'emporter et sera confié à P. Deno. ALL DYNAMITE vient de devancer JUST BECAUSE (qui peut prendre sa revanche), MANTAO et YA HADE YE DELIL. DECIBEL DU BREUIL vient de devancer CAPITAL GEARING. BLUE DAFNE préfère sans doute l'herbe et PETIT POULAIN aura besoin de courir.

presse : 6-5-2-4-9

6ème course

Difficile de situer INVINSIBLE EYE (2 ans 1/2 d'absence) et STRADA DI CARSOLI (1 an 1/2 d'absence). Rachetons VIENNOISE. SEVE n'a pas mal couru à Deauville. ONE TOO MANY se plaît à Mons tandis que SNOOZY SIOUX va courir sous l'entrainement de J. Goossens pour la deuxième fois et ce dernier devrait déjà avoir amélioré la jument.

pronos : 1-6-3-5-4

7ème course

WISPERWIND vient de se balader sur le parcours. DIGITALIS est invaincu en trois sortie à Mons. Pour la 3ème place tentons le rentrant (7 mois d'absence) : NOTRE SAME qui tente plus long cependant. RISE AND SHINE, LOVE MOON et GAILLON viendront en retrait.

pronos : 1-2-5-6-4

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be