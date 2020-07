La nature racontée : Tout savoir sur les plumes avec La Salamandre !

Savez-vous comment se forme une plume et quelles sont ses fonctions principales ? Dans son dernier numéro, la revue La Salamandre (voir plus bas) nous propose un décryptage de cet attribut étonnant propre aux oiseaux et hérité de leurs ancêtres les dinosaures…

La plume est une structure morte qui se renouvelle par une succession de mues liées aux saisons (plumage juvénile, plumage nuptial, plumage d’hiver, etc.). Elle est composée de kératine, la protéine qui forme également les poils et les ongles. La disposition du plumage se décide déjà dans l’œuf : les plumes apparaissent en effet durant la formation de l’embryon !

Le plumage des oiseaux se compose de différents types de plumes qui remplissent des fonctions spécifiques, comme par exemple le duvet, qui isole contre le froid, les plumes tectrices, qui protègent l’oiseau des intempéries, ou encore les rectrices, plumes de la queue qui servent de gouvernail lors du vol.

Les couleurs du plumage jouent également un rôle important puisqu’elles permettent à l’oiseau de se camoufler dans son environnement et d’échapper ainsi aux prédateurs. Les teintes colorées renseignent aussi sur l’âge et le sexe de l’individu, notamment durant la parade nuptiale, et servent à défendre le territoire. Peut-être avez-vous déjà observé un mâle rouge-gorge gonfler sa poitrine orangée pour intimider ses concurrents potentiels…