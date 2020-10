La nature racontée : Rencontre avec le lutin des bois

Octobre s’est installé. Dans les forêts, parcs et jardins, les derniers fruits tombent des arbres au grand bonheur des animaux sauvages qui profitent de cette profusion de nourriture avant les rigueurs hivernales.

C’est une période de grande activité pour de nombreuses espèces, dont l’écureuil roux. Durant l’automne, ce sympathique rongeur arboricole constitue ses réserves de faînes, châtaignes, glands, noisettes, noix, etc. Il enterre ou cache tous ces fruits au hasard de ses déplacements, sans beaucoup de méthode ! Durant l’hiver, il visitera ces cachettes afin d’y prendre sa nourriture. Certaines d'entre elles ne seront pas utilisées ou retrouvées. Ainsi, en laissant ces fruits enterrés poursuivre leur développement, l’écureuil participe à la régénération naturelle des peuplements forestiers.

L’écureuil roux est un mammifère diurne (actif du lever du jour au coucher du soleil), qui grimpe et saute très agilement dans les arbres grâce à ses longs doigts et ses griffes qui lui permettent de s’agripper aux branches et aux troncs.

Il vit en solitaire, excepté durant la période de reproduction. Ses nids, appelés " hottes ", sont construits avec des branchettes et des brindilles et situés généralement à la fourche d’une branche, entre 5 et 15 m de hauteur, assez hauts pour échapper aux mammifères prédateurs, mais suffisamment bas pour de ne pas être exposés aux vents violents. La portée est généralement constituée de 3 à 5 petits. Un individu ayant atteint l’âge de six mois peut espérer vivre de 3 à 5 ans environ. Certains individus peuvent vivre jusqu’à 7 ans.

L’écureuil est un animal sauvage que l’on peut observer assez facilement, en ville comme à la campagne ! Il occupe volontiers les nichoirs qu’on lui offre, s’il y a de la nourriture en abondance à proximité (glands, etc.). Il peut alors devenir assez familier.

Virginie Hess – Raconteuse de nature

