La nature racontée : Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne ? Réponses avec la Salamandre

La saison automnale s’installe doucement, après les derniers va-et-vient d’un été qui semblait s’éterniser. Bientôt, octobre aura revêtu sa parure multicolore. D’abord vertes tachetées de jaune, puis de plus en plus orangées, les feuilles d’arbres finiront par tomber et se désintégrer, grignotées de toute part…

Mais pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne ?

Parce que les arbres arrêtent de produire la chlorophylle, cette molécule qui est à la base de la teinte verte du feuillage et qui permet la photosynthèse chez la plupart des végétaux. La disparition de cette couleur verte dominante permet aux autres pigments présents dans les feuilles d’apparaître, comme les caroténoïdes qui leur donnent une belle couleur jaune d’or.

En automne, avec la diminution de la luminosité, les arbres se préparent à la saison froide : ils poussent leurs fruits à maturité et se débarrassent de leur feuillage qui n’est pas adapté pour résister à la rigueur hivernale. Mais avant de se mettre à nu, ils vont récupérer les précieux composants contenus dans la chlorophylle et les autres pigments des feuilles et les stocker dans leur sève, en attendant le retour du printemps. Une fois vidées de tous ces éléments, les feuilles deviennent brunes.

Cette année, le phénomène arrive particulièrement tôt en raison des sécheresses importantes qui ont marqué ces derniers mois. Certains hêtres commençaient déjà à brunir à la fin de l’été. Ce qui n’est pas de bon augure…