La nature racontée : Plongée dans le monde clandestin des petits bêtes de nos maisons, avec la Salamandre !

En automne, mille et une bestioles s’invitent dans nos foyers, à la recherche d’un abri pour l’hiver : embrasures de fenêtres, dessous de meubles et autres petits recoins sont autant de refuges attractifs pour ces créatures à six, huit ou mille pattes !

Nous savons bien peu de choses sur ces mini hôtes qui déambulent chez nous sans que l’on s’en aperçoive. La plupart d’entre eux nous dégoûtent ou nous effraient, et finissent bien souvent écrasés sous un coup de tapette ou de pantoufle.

Et pourtant, pour peu que l’on s’y intéresse et que l’on mette de côté nos appréhensions, ce monde devient vite fascinant ! Saviez-vous par exemple que la soie avec laquelle l’épeire (araignée très présente en automne) tisse sa toile est plus légère que le coton et plus solide que l’acier ? Cette matière magique intéresse beaucoup les chercheurs.

Malgré leur aspect repoussant, la plupart de ces petites bêtes sont totalement inoffensives. La tipule, par exemple, qui ressemble à un moustique géant, ne pique absolument pas. Elle préfère de loin se nourrir du nectar des fleurs… Plutôt que de l’écraser, capturez-la plutôt à l’aide d’un verre et mettez-la dehors. Pareil pour le perce-oreille, qui se plaira aussi bien à l’extérieur dans une vieille caisse en bois remplie de végétaux séchés que dans votre chambre tempérée. Sachez que le surnom péjoratif qu’on a donné à ce pauvre forticule (son vrai nom) n’est pas du tout fondé : les pinces situées à l’arrière de son corps ne sont que des appareils reproducteurs. Enfin, cette créature peut être un précieux allié au jardin puisqu’il dévore quantité de pucerons et autres nuisibles !