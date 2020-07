La nature racontée : Pas si nuisible que ça, la guêpe !

La guêpe, un insecticide naturel !

Ces redoutables prédatrices chassent quantité d’insectes et jouent ainsi un rôle crucial de régulation dans la nature. En 24h, un nid de guêpes peut tuer jusqu’à 80.000 mouches, moustiques, cochenilles ou pucerons ! Leur menu s’étend aussi aux chenilles, mites, mille-pattes, etc. Au final, elles nous aident à nous débarrasser de nombreuses espèces nuisibles qu’on ne souhaite pas voir au jardin ni dans les cultures. Dans les exploitations agricoles où on travaille main dans la main avec la nature, les guêpes permettent de réduire l’utilisation des pesticides, ce qui offre un avantage économique certain.