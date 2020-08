La nature racontée : Le moineau sous toutes les coutures, avec la Salamandre !

Il est le volatile sauvage le plus répandu sur Terre et son nom scientifique « Passer» est à l’origine de l’immense ordre des passereaux. Coup de projecteur sur l’oiseau par excellence, le moineau !

Les plus anciens ossements du moineau ont été trouvé Moyen-Orient. C’est de cette région qu’il aurait démarré son expansion sur tous les continents, excepté l’Antarctique.

L’espèce que nous côtoyons chez nous est le moineau domestique, " passer domesticus ". Et pour cause, il est étroitement lié à nos lieux de vie, en ville comme à la campagne, tout en gardant une part de sauvage… Le moineau s’est rapproché de l’homme avec la naissance de l’agriculture lors de la révolution néolithique. Il s’est développé autour des premières maisons où il a trouvé plusieurs sources de nourriture comme les graines et les céréales.

Les moineaux ont une vie sociale très importante. Ils vivent en colonie composées de 10 à 15 couples, en proie à d’incessantes bagarres et courses-poursuite bruyantes et rocambolesques ! Rien de plus amusant que de voir une bande de moineaux s’ébrouer dans une flaque ou dans un coin de terre. Ils adorent les bains d’eau et de poussière, indispensables pour nettoyer leur plumage et se débarrasser des nombreux parasites qui y vivent. La parade du mâle est tout aussi fascinante à observer : pour séduire dame moinelle, il lui montre fièrement son plastron noir, gonfle son plumage, relève sa queue et se met à frétiller frénétiquement !

Ce sympathique passereau est partout et, en apparence, il semblerait qu’il se porte à merveille. Et pourtant l’espèce est en déclin, en milieu urbain comme à la campagne. Depuis 1992, Bruxelles a perdu 95% de ses moineaux… En ville, les jeunes survivent mal à cause d’une nourriture inadaptée. Et dans les grandes régions agricoles, ils s’intoxiquent et subissent une crise du logement (ils ne trouvent plus de cavités où construire leurs nids car la plupart des constructions actuelles sont trop hermétiques).

Comment garder ce compagnon millénaire à nos côtés et mettre un frein à ce déclin ? En lui construisant des nichoirs et en évitant de reboucher toutes les anfractuosités de nos murs, en lui offrant des lieux de baignades et en adoptant des poules qui partageront volontiers leurs graines avec eux. Et puis, surtout, en privilégiant au jardin les jachères de fleurs sauvages, les coins d’herbes folles, les buissons touffus et les haies champêtres qui lui offriront le gîte et le couvert.