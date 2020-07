S’étalant du 15 juillet au 15 août, la période des amours entraîne chez le brocard (le mâle chevreuil) un comportement spécifique destiné à attirer la femelle et à éloigner ses concurrents potentiels . Il gratte le sol frénétiquement, frotte ses bois contre les troncs d’arbre et dépose, sur les branches et buissons, des sécrétions odorantes qui renseignent ses congénères sur son sexe, son âge et sa position hiérarchique. S’il lui arrive de croiser un autre prétendant, il le charge, et si l’autre mâle ne fuit pas, un combat commencera, bois contre bois.

La nature racontée : La folle course amoureuse du chevreuil - © Tous droits réservés

La femelle, qu’on appelle aussi la chevrette, ne se laisse pas séduire facilement et le brocard doit se montrer patient et insistant pour atteindre son but. Tous deux peuvent se lancer dans une course poursuite qu’on appelle " ronds de sorcières ", au cours de laquelle le mâle galope de façon circulaire derrière la femelle jusqu’à ce que celle-ci accepte l’accouplement.

La chevrette a une gestation différée, c’est-à-dire que l’ovule fécondée début août cesse tout développement pendant environ 170 jours, jusque fin décembre. La phase réelle de gestation commence début janvier et les petits chevrillards naissent en mai-juin.

Le chevreuil possède un odorat très développé et une ouïe très fine mais sa vue est médiocre. Pour l’observer en toute discrétion, veillez donc avant tout à ne pas avoir le vent dans le dos. Il vous repérerait tout de suite ! Installez-vous à la lisière d’une forêt au lever du jour ou à la tombée de la nuit, bien camouflé, et attendez… Peut-être aurez-vous la chance d’assister aux frasques amoureuses du brocard et de sa chevrette !

Virginie Hess – Raconteuse de Nature