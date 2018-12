La fin de ce week-end donnera l’occasion aux galopeurs de se montrer sur l'Hippodrome de Wallonie

REUNION GALOP 8 COURSES Départ de la 18H00 cheval jour : 401 PRIME PROJECT outsider du jour : 301 EMIRATI SPIRIT

1ère course

Avec une épreuve d'un handicap divisé. NAVALIS et ROCKWELL LLOYD seront des 3 ans dangereux. HAARIB cherche un succès. OLE COLONIA peut se révéler et AKOHOL se racheter. JAMIE'S VENTURE, TERMSNCONDITIONS, AVE ERIA et KLONDIKER devraient se disputer les places.

pronos : 2-1-3-10-14

2ème course

Deuxième épreuve qui a également fait le plein de partants. MATHISON mérite sa course. FORRICHERFORPOORER terminait bon 3ème la dernière fois. ON Y VA devrait progresser sur sa rentrée. T'CHOUPI CHOP a retrouvé une certaine forme. ZARA SKY peut mieux faire.

pronos : 1-8-2-14-5

3ème course

Un 'réclamer'. PETITE PARADISE possède quelques courses dans les jambes. STORM JAZZ devrait encore faire l'arrivée. POMME DE TERRE avait une lourde charge à porter pour ses débuts sur notre sol. SOME SHOW est très régulier et JUST BECAUSE pas mal placé au poids. EMIRATI SPIRIT et HIGH SEAS ne sont pas là pour rien.

pronos : 6-8-5-12-1

4ème course

PRIME PROJECT et MESIMA semble un peu chargés mais cela reste faisable même pour la victoire. CUMBRIANO et WINALDO se tiendront à l'affût. Attention aussi à MONOCLE qui vient de prendre quelques places. DORNROSCHEN dépend d'un entrainement en forme.

pronos : 1-6-5-7-2

5ème course

950 mètres avec tournant, conditionnel. ROMANTIC ANGEL avait dominé très nettement ONE TOO MANY fin octobre tandis que CARA'S MUSE terminait 3ème. ISANDRO rentre. MONSIEUR MEL est régulier tandis que WERNOTFAMOUSANYMORE vient de gagner.

pronos : 2-1-6-7-13

6ème course

Le Gladiateur de Mons (4150 mètres). MARLOT vient de battre PARKORI, GOLDEN BOY et HURRICANE VOLTA. MOOD INDIGO vient d'effectuer sa course de rentrée. SATELLITE sera mieux sur cette distance. QUILIANO et RAVEN'S HILL sont des outsiders tandis que LEGAZPI et VAPORETTO CAPRI seront les deux 'Dumoulin' de la course.

pronos : 6-1-3-4-5

7ème course

Un conditionnel peut être encore à portée des allemands. LINDSAR et EMEF DIAMOND viennent de mieux courir que ne l'indique leur classement. QUIZ EVOLUTION vient de gagner. XARCO descend de catégorie. KREUZ AS adore l'hippodrome de Mons. WOLWEDANCE est confié à un jockey en grande forme.

pronos : 2-3-1-4-7

8ème et dernière course disputée sur le parcours de 2850 mètres. P. Shiergen présente SEXY HOLLOW, C.V.D Recke : BASILLUS et G. GEISLER : VIRGINIAS PRINCESS. FOREVER SURPRISE devrait se racheter vu son expérience. DEVILIN et LADY LANE ont également quelques kilomètres au compteur.

pronos : 2-6-1-3-4

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be