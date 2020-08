La balade de Carine : Wavre

Le parc d’attraction Walibi, Aqualibi, Aventure Parc, les balades en Ardennes brabançonnes, la tarte au Stofé et un porte-bonheur unique en Belgique, voire même au monde, … vous n’imaginez les richesses que Wavre, chef-lieu de la province du Brabant wallon, recèle. La ville est chic, coquette, plaisante et animée à souhait. Les bars et terrasses du centre-ville remportent un franc succès, les sympathiques Wavriens aimant s’y retrouver pour rire d’eux-mêmes et festoyer à la moindre occasion. Wavre étant situé au cœur d’une vallée, on s’y échappe très vite et aisément dans la campagne avoisinante et par endroit sensiblement vallonnée pour profiter de balades à la découverte d’un bâti brabançon et de l’âme des villages des alentours. Jusqu’en 1970, l’agriculture y est prospère. Par la suite, plusieurs fermes importantes disparaitront au profit de lotissements. Sur le plan commercial Wavre, est une ville à dimension humaine avec des commerces singuliers, beaucoup d’artisans et d’indépendants qui ont contribué à l’essor de la ville et à sa réputation. Dans les années 60, on y recense 400 établissements de commerce. Son essor se consolidera grâce au chemin de fer et au parc d’attraction Walibi dont le succès engendrera l’ouverture d’hôtels et restaurants. Aujourd’hui la ville de Wavre est un pôle économique important du Brabant wallon.

Wavre, la cité du Maca À chaque ville son folklore, à chaque cité son identité. Celle de Wavre s’est forgée autour de l’histoire d’un Maca, un petit garçon espiègle qui tenta d’escalader le perron de l’hôtel de ville. Dans son ascension du perron, il en perd un peu son pantalon. Les fesses à l’air, le petit bonhomme de bronze trône aujourd’hui sur la Place de l’Hôtel de Ville. Caresser son postérieur porterait bonheur ! On l’assimile souvent à l’âme des Wavriens, sympathiques et audacieux. En visite à Wavre pour leur joyeuse entrée, nos souverains n’ont pas hésité à suivre la tradition et à caresser le postérieur de la petite statue de bronze ! Difficile de prendre un crédit pour leur bonheur, mais le roi et la reine, on a envie d’y croire ! De passage ou en visite à Wavre, ils sont nombreux à caresser le fessier du petit garnement qui était loin d’imaginer que son histoire perdure de décennies en décennie. Ses origines restent floues. Plusieurs histoires sont avancées Depuis 1986, à l’initiative du comité des géants qui s’inspire de Manneken-Pis à Bruxelles, le Maca a désormais sa garde-robe qui compte près de 40 tenues différentes.

Certains des plus puissants émetteurs radio de la RTBF et de la VRT se trouvent à Wavre, le long de la N4. Les éléments les plus visibles sont les deux antennes portées par des pylônes de près de 300 m servant aux émissions FM des deux radios nationales et la grande antenne filaire pour les émissions francophones en ondes courtes vers l'Europe du Sud et l'Afrique centrale.

Les attractions touristiques Walibi est sans conteste l’attraction phare du coin et l’une des principales de Belgique. Située sur les communes de Wavre Limal et Bierges, les promoteurs initiaux avaient choisi d’emprunter les premières syllabes des trois communes pour définir le nom du parc d’attraction. Aventure Parc est l’un des autres pôles attractifs de la région. Le parc de loisir fondé en 2004 propose différentes activités sportives en pleine nature et dans les arbres avec des parcours acrobatiques en hauteur, du saut à l’élastique, des tyroliennes …

La tarte au stofé La balade de Carine : Wavre - © VisitWavre C’est la grande spécialité de la ville. Le stofé est un fromage blanc de la région. La préparation est agrémentée de confiture d’abricot étalée en-dessous de la couche de fromage. Du mariage atypique et inattendu en résulte un dessert frais et délicieux. Comme on le dit à Wavre, " un dessert qui tient bien au corps ".

Les grands rendez-vous de l’année Le cortège carnavalesque qui y a lieu de trois semaines avant Pâques est un des grands moments du calendrier de l’année au même titre que la fête annuelle de Wavre le dimanche après le 24 juin.

