La balade de Carine : Visite au Palais !

Certains s’y rendent les pieds lourds, la boule au ventre alors que d’autres le découvrent émerveillés par son histoire et son imposante architecture, oubliant quelque peu son quotidien. Le Palais de Justice de Bruxelles qui surplombe le quartier des Marolles est l’un des plus imposants édifices de Belgique.

Lors de son inauguration, il était le plus grand bâtiment du monde historique. Aujourd’hui encore, il est l’un des plus grands édifices en pierre de taille de la planète et le plus grand Palais de Justice du monde !

Un budget colossal pour un chantier titanesque : 50 millions de francs ! 26 000 m2 … Bien plus que la Basilique Saint-Pierre de Rome. Lorsque Joseph Poelart l’imagine, il n’a de cesse de repousser les limites de son imagination. Une légende urbaine affirme que Poelaert devint fou, dépassé par l’ampleur de son œuvre.

La démesure du chantier, et la liberté laissée à l'architecte d'outrepasser presque toutes les règles initialement imposées reste un grand mystère. Le gigantisme du lieu et la masse hors norme du monument en firent rêver plus d’un. Au début du siècle dernier, une réplique à proportions moindres et sans coupole a vu le jour à Lima, la capitale du Pérou.

Alors que le premier Palais de Justice édifié de 1818 à 1823 se délabre, la gestation d’un nouveau projet prend du temps. Où reconstruire l’édifice ? Sous la direction de quel architecte ? Quel budget lui allouer ? Autant de questions qui divisent et alimentent les débats. Vingt-huit projets furent présentés au gouvernement sans qu’aucun ne retiennent les convoitises des dirigeants. Le gouvernement désigna alors un architecte … Joseph Poelaert dont l’œil expert et l’imagination fructueuse parvinrent à convaincre les plus septiques.

La première pierre du Palais de Justice actuel fut posée en 31 octobre 1866. Le 15 octobre 1883, le bâtiment est inauguré en grandes pompes en présence du roi Léopold 1er. L’architecte n’eut guère la chance d’assister aux festivités ; Poelaert décéda quatre ans plus tôt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 3 septembre 1944, les Allemands sur le départ mirent le feu à la coupole. Sous l’emprise des flammes, elle s’effondra rapidement et l’incendie se propagea.

Comme on peut se l’imaginer, la construction ne fut pas sans peine. Il a fallu exproprier des propriétaires des Marolles, le Couvent des Dames de Berlaymont et le parc de l’Hôtel de Mérode. Les familles furent relogées dans une cité-jardin construite elle aussi par Joseph Poelaert dans un quartier d’Uccle.

L’intérieur est fait d’imposantes colonnades, de pilastres et entablements. Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris était admiratif et quelque peu envieux.

Le plan est organisé autour du vide central, de la salle des pas perdus avec sa hauteur de cent mètres sous le dôme central. La hauteur du hall d’entrée atteint les cent mètres.

Poelaert avait prévu d'achever le palais par un couronnement inspiré des ziggourats babyloniennes, d’imposants édifices religieux. Après le décès de l’architecte, les équipes techniques n’osèrent pas s’aventurer dans une telle construction audacieuse et innovante pour l’époque. On préféra couronner le palais par une coupole correspondant plus aux habitudes monumentales à travers le monde.

Dans la haute coupole de la salle des pas perdus, on y installé un énorme pendule de Foucault, un dispositif expérimental qui démontre par la rotation de la terre sur elle même. Cette expérience réalisée en 1951 marqua le centenaire de l’ingénieuse trouvaille de Foucault qui allait révolutionner la vision de l’univers.

En 1964, la coupole fait office de loge aux installations techniques du centre de l’Eurovision et aux techniciens qui assuraient les échanges de programmes télévisés européens grâce à une antenne dressée sur le dôme.

Certains y vont par obligation, d’autres par passion et admiration pour l’architecture.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h (hors jours féries), Place Poelaert.

Entrée gratuite !

Vous pourrez visiter les deux étages et le sous-sol.