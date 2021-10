La balade de Carine : Villers-la-Ville : l’abbaye en fête pour Cap 48 au profit des personnes handicapées

100 pieds de vigne, une plaine, quatre terrasses ... Le vignoble de l’abbaye n’est pas très étendu. Sa production confidentielle se déguste exclusivement sur place. La vigne produit un vin rouge primeur. La rentabilité est loin d’être une finalité. Les viticulteurs de la confrérie ne comptent pas étendre leur vignoble et préfèrent se concentrer sur la qualité et la pérennité de la tradition vinicole.

Des bières et des vins produits sur place

Ces trente dernières années lui sont fastes. Le développement touristique est prospère. Chaque année, plusieurs milliers de curieux découvrent et visitent les lieux. L’abbaye, décor de choix de spectacles grandioses et de manifestations diverses.

La Révolution française lui sera fatale. Les moines sont chassés, l’abbaye est saccagée, pillée et vendue à un marchand de matériaux qui la démonte pièce par pièce. La nature et la pluie achèveront le désastre.

A l’époque, le coin n’est pas aussi paisible que l’on ne peut se l’imaginer. Depuis la 1ère invasion en 1508 jusqu’à la fin du 17ème siècle, à neuf reprises, pour des questions de sécurité, la communauté doit déménager. Le 18ème siècle offrira aux moines l’âge d’or rêvé : les bâtiments médiévaux sont réaménagés en style néo-classique ; les jardins et le palais abbatial voient le jour.

Vers 1146, les moines cisterciens commencent à écrire les premiers chapitres de l’histoire de l’abbaye lorsque Saint Bernard rend visite à une nouvelle communauté monastique. Aidée par un seigneur du coin et son influente mère, la communauté dispose de matériaux utiles à l’édification de bâtisses romanes, en ruine aujourd’hui.

Il fallait un endroit singulier et symbolique pour installer le premier village Cap 48, éponyme de la grande opération de solidarité de la RTBF qui vise à améliorer le quotidien de personnes porteuses d’un handicap. Témoin d’un passé semé d’embuches, son abbaye existe encore aujourd’hui malgré les affres et les pathétiques épisodes qu’elle a été contrainte de traverser au fil des ères.

Vous aurez également l’occasion de faire un don à l’opération et d’acheter les post-it au prix de 10 €.

Durant la journée, Villers-la-Ville sera le décor du premier village dédié à l’opération caritative. Au programme : animations pour les enfants, balades balisées de 5 à 10 km, l’ambiance musicale de Julie Compagnon et du groupe belge Delta, de la restauration, des produits locaux, le tout dans une ambiance festive et conviviale.

Cap 48, le mouvement caritatif de la RTBF qui vise à améliorer le quotidien des personnes porteuses d’un handicap, entre dans sa toute dernière ligne droite. Ce soir, le compteur affichera le bilan d’un an de mobilisation. Les média de la RTBF diffuseront la soirée de clôture.

