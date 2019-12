La balade de Carine : Vienne

Et si cette année, vous viviez un Noël rocambolesque et un nouvel an prestigieux à Vienne ? Sur les rives du Danube, Vienne fait partie de ces villes où charme et romantisme s’harmonisent délicatement. La cité chère à Sissi et aux Habsbourg qui l’ont propulsée au rang de la grandeur et de la splendeur est aussi l’une des villes les plus vertes au monde. Près de la moitié de son territoire est recouverte de parcs, forêts et surfaces agricoles.

La ville est belle, son architecture est gracieuse et majestueuse. La musique et le Danube rythment le quotidien des chanceux Viennois. Plus tôt, lorsque les trains et les routes n’existaient pas, le fleuve était le seul moyen de locomotion.

Située au nord-est du pays, la capitale est une ville accessible. Difficile de s’y perdre car tout s’organise autour du centre assez dense, dominé par la cathédrale Saint-Etienne, un imposant édifice à la fois gothique et baroque surplombé d’une seule tour haute de 73 m. Chaque année, près de 4 millions de visiteurs viennent s’y perdre et flâner dans le centre historique, patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2001.

Peuplée d’un peu moins de 2 millions d’habitants, Vienne est le principal centre culturel, politique et économique d’Autriche. Il y a un siècle, elle était la plus grande ville germanophone au monde. Berlin l’a depuis devancée.

On la surnomme la " Ville des Rêves " parce que Sigmund Freud, inventeur de la psychanalyse, y résida et " Ville de la Musique " parce que la musique y est reine, notamment grâce aux prestigieux qui l’ont empreint de leur art : Strauss, Liszt, Schubert, Brahms, Beethoven, Haydn et Mozart qui aima y résider. Ses revenus et déboires aux jeux l’ont contraint à déménager quatorze fois dans cette ville qu’il affectionnait tant.

Vienne a aussi une longue tradition dans le domaine de l’opéra et du théâtre. Depuis l’ère des Habsbourg qui avaient précocement compris que l’art les aiderait à s’imposer et à optimaliser leur prestige, l’art est roi à Vienne. La famille aguichait les musiciens en leur octroyant d’importants subsides. Strauss, Mozart, Liszt et autres artistes de l’époque affichaient une préférence pour Vienne prétextant que son décor dopait davantage leur imagination plutôt que d’autres lieux de résidence potentiels.

Au cœur de la ville, les maisons sont menues alors qu’un peu plus loin, les demeures deviennent progressivement de plus en plus spacieuses.

Comme tout est concentré autour d’un noyau, la ville se visite à pied, en métro, en tram ou à vélo !

Les incontournables

Avec son histoire, son patrimoine, sa culture et ses espaces verts, Vienne ravira même les plus difficiles !

Le Belvédère composé de deux châteaux du 18ème, est l’un des plus beaux ensembles baroques d’Europe. Le château baroque de Schönbrunn avec ses 1441 pièces dont certaines gardent le souvenir de Sissi, est le bâtiment le plus visité du pays. Depuis 1996, le Versailles autrichien est inscrit au Patrimoine de l’Unesco.

A voir aussi la cathédrale Saint-Etienne, le Café Central, l’opéra national, le Musée des Beaux-Arts. Le Museumsquartier, Quartier des Musées, est un gigantesque complexe culturel ouvert depuis 2001 dans les anciennes écuries impériales.

Le croissant est autrichien !

La pâtisserie initialement en forme de croissant aurait plus de 1000 ans. Marie-Antoinette d'Autriche, originaire de Vienne, l’aurait popularisée en France à partir de 1770, d'où le nom de viennoiserie

Le Concert du Nouvel An

Depuis 1939, le concert viennois de Nouvel An est un rendez-vous incontournable du 1er janvier.

Avec L’ Eurovision de la Chanson et les compétitions sportives internationales, c’est l’une des émissions télévisées les plus regardées au monde, retransmise dans plus de 90 pays (sur la Une). Dès 11h15, 50 millions de téléspectateurs sont devant leur téléviseur.

Pour y assister, il faut s’y prendre des mois à l’avance, débourser au moins 40 € et porter des vêtements de cérémonie.

Vienne 2020, Capitale mondiale de la Musique

On fêtera notamment le 250ème anniversaire de Beethoven.