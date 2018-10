La balade de Carine : Vianden

Déjà citée en 1256, ce n’est qu’en 1308 que Vianden se voit officiellement attribuer le titre de ville. Sept siècles déjà que la petite ville paisible de la vallée de l’Our fait parler d’elle. Aujourd’hui, Vianden est une jolie petite ville du nord du Luxembourg, étape incontournable du circuit découverte du charmant petit pays.

Au Moyen-Age, la cité médiévale est la capitale du puissant comté de Vianden qui était aussi grand que l’actuel Grand-Duché de Luxembourg. Il comptait 136 villages et s’étendait jusqu’à Prüm et Bitbourg en Allemagne.

Sur les hauteurs d’un éperon rocheux, un château fort érigé entre le 11ème et le 14ème siècle sur les assises d’un castel romain et d’un refuge carolingien. " Château-palais ", il était l’une des plus grandes et plus belles résidences romanes et gothiques d’Europe. Jusqu’au début du 15ème, il fut le siège des puissants comtes de Vianden.

Le château a connu de nombreuses modifications. Ses murs sont les témoins de neuf époques architecturales différentes. Les fouilles ont permis d’identifier la présence d’un fortin construit sous le Bas-Empire et une première enceinte médiévale carolingienne élevée au 4ème siècle. L’apogée des comtes de Vianden se situe du 12ème au 13ème siècle. C’est de cette période transitoire entre le roman et le gothique que datent la plupart des bâtiments du château.

Un refuge de choix pour Victor Hugo

De 1862 à 1865, Victor Hugo s’est exilé en Grand-Duché de Luxembourg. A quatre reprises, l’illustre poète et écrivain français posa ses valises à Vianden. Le 30 mai 1871, alors qu’il se fait expulser de la Belgique, il revient à Vianden où il séjournera plusieurs mois, le pays l’ayant accueilli comme réfugié politique. Il s’installe dans une maison voisine de l’hôtel Koch. De sa fenêtre, en contemplant le château, il coucha sur papier une bonne partie du manuscrit de " L’Année Terrible ".

L’histoire dit encore que le 14 juillet 1871, en l’absence du bourgmestre, il prit la direction des opérations visant à combattre l’incendie de plusieurs maisons de la ville.

C’est encore à Vianden qu’il connu un nouvel élan amoureux avec Marie Mercier, une jeune femme de dix-huit ans. On dit aussi que c’est à Vianden qu’il se serait fait arracher sa première dent !

Quatre musées

La petite ville touristique compte plusieurs restaurants, des boutiques et quatre musées :

Le Musée Littéraire de Victor Hugo, les Musées de la Caricature et du Cartoon, d’Art Rustique et enfin le musée de la Poupée et du Jouet.

Le Parc d’aventure :

Après la découverte de la ville et de ses musées, place à l’aventure et à la découverte de la nature environnante avec comme fil conducteur, l’escalade. Dans cet endroit verdoyant lové dans les bois, on escalade, on emprunte un pont de singe, on joue aux équilibristes. 90 ateliers répartis en plusieurs parcours afin que chacun puissent surmonter les difficultés selon ses compétences physiques. On se gare près du château, qui se situe à 15 min à pied du parc. On peut aussi y accéder par le télésiège et descendre 15 min à pied aux sites d’escalade.

De 1 à 5 h d’activité. Parcours en fonction de la taille. De 5 à 20 €.

A table

Le pâté au Riesling est l’une des spécialités du pays. Les restaurants vous le proposeront généralement en tranche alors que dans les boucheries, vous pourrez l’acheter sous forme de chausson. On le déguste généralement froid accompagné d’une salade composée et aromatisée à l’huile de noix et au vinaigre balsamique ; certains l’apprécient aussi passé au four. On le déguste idéalement avec un blanc sec luxembourgeois. La vallée mosellane, de Schengen à Wasserbillig, est l’une des régions viticoles les plus septentrionales d’Europe. Dans cette région qui bénéficie d’un climat doux (de 1 à 2° de plus que dans le reste du pays), on y cultive la vigne depuis l’époque romaine. Les viticulteurs produisent aussi un crémant.

Si autrefois, chaque village comptait un brasseur, aujourd’hui, seules quelques brasseries persistent dans le pays.

Plus d'infos : www.vianden-info.lu