La balade de Carine : Vacances de neige aux Saisies

1500 Belges y séjournent chaque semaine, soit 10% de la fréquentation saisonnière ! Depuis 1963, été, comme hiver, la station de Savoie accueille les adeptes de la moyenne montagne. Motards, cyclistes randonneurs à la belle saison, skieurs de novembre à avril sur les 120 km de piste.

La station se situe dans l’espace Diamant non loin de Megève, Albertville et du Mont Blanc, dans la moyenne montagne (2000 – 2200 m) aux pentes peu escarpées, la " montagne à vache " comme la dénomme les autochtones. La dénomination de la station rappelle une tranche de l’histoire du 18ème lorsque les douaniers tentaient de saisir le butin des contrebandiers, des animaux agricoles échangés contre des cigarettes et de l’alcool. L’essor touristique de la station commence en 1963 lorsque le premier téléski est inauguré. Depuis, chaque année, de nouvelles infrastructures sont érigées en vue d’optimaliser l’accueil et le confort des vacanciers.

Les efforts portent leurs fruits, les touristes sont charmés, notamment les Belges qui occupent chaque semaine 1500 des 15 000 lits disponibles. Quelques uns y vivent même à l’année. Les Belges apprécient le confort des lieux, les locaux aiment notre bonne humeur et convivialité légendaires. Aux Saisies, on y fête d’ailleurs le 21 juillet !

En haute saison estivale et hivernale, la station offre plus de 2000 emplois directs.

Au printemps, les montagnards retrouvent leur village. Seule une vingtaine de familles y séjournent à l’année.

Le développement de la station est abouti avec des accueils touristiques modernes et confortables, de bons restaurants et des animations pour tous les âges dont un centre aquatique ludique flambant neuf. Il reste à agrandir le domaine skiable en respectant la nature.

Les enfants y sont rois. Sur le parcours des elfes, ils dévalent les pentes à fière allure sous les yeux attendris des parents et ainés. Les adultes s’aventurent sur d’autres pistes adaptées à leur niveau après avoir eu quelques heures de cours.

Etonnamment, en hiver, 30 % des touristes ne skient pas ! Chacun y trouve son bonheur en se baladant en raquette sur les circuits aménagés, encadré d’un guide à l’affut de la faune sur les traces des pas des chamois, lièvres, renards, oiseaux. Ils se détendent à la piscine, dégustent les plats locaux et le Beaufort sous toutes ses formes dans l’un des restaurants de la station et s’adonnent au shopping loin du train-train quotidien, avec en toile de fond, le charme et la splendeur de la montagne.

Un champion de ski !

Dès l’ouverture des pistes à 9h du matin, vous y croiserez Franck Piccard, le premier champion olympique de super-G de l'histoire en 1988 à Calgary, le seul champion olympique français de cette discipline.

Après son retrait de la compétition, le sportif de haut niveau natif des Saisies n’a jamais quitté la station. Sa reconversion l’a mené vers la télévision, l’école de ski et l’hôtellerie.

Sa passion pour la montagne est intacte.

Il y a deux ans, il est venu tester les pistes de ski artificielles d’Ice Mountain à Comines. Son avis est sans appel. Avant la montagne, les pistes enneigées sous bulles sont une bonne alternative, de quoi acquérir les réflexes de base d’un skieur ou d’échauffer les ardeurs des plus aguerris en dévalant des pentes moins escarpées qu’en haute montagne.

Pour les débutants, le champion recommande 6 à 8 h de cours. Le ski n’est pas dangereux mais les pentes enneigées ont leur lot de surprises. Mieux vaut être armés pour les affronter.

Le Beaufort local mondialement connu

Préparé à base de lait cru de vache, la pâte pressée cuite de Savoie est produite dans la région du Beaufortain d’où il tire son nom. C’est le produit phare du coin !

A l’apéro, en raclette, en tartiflette, … ils se déclinent sous différentes formes. Les fromagers du coin produisent des centaines de meules par an. Autrefois, il représentait une production importante. L’exode rural et son coût de production élevé ont érodé son rendement. Depuis 1968, il bénéficie d'une AOC.

Plus d'infos : www.lessaisies.com