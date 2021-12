La balade de Carine : Une virée à la mer pendant les fêtes Au Coq pour un voyage dans le temps

C’est sans doute la station la plus singulière du littoral belge. Ses maisons pittoresques en style anglo-normands avec des tourelles, des colombages et des toits rouges lui offre un charme indéniable. Le tram s’invite par moment au décor paisible.

Son nom est aussi étrange qu’attirant. En quoi un coq fait-il l’histoire d’une commune flamande ? L’explication viendrait de la mer. L’équipage d’un navire en perdition se serait repéré au chant d’un coq qu’il entendait au loin. Le roi de la basse-cour aurait ainsi permis aux matelots de rejoindre la terre ferme. La légende prétend que le chant de l’animal fut si puissant qu’il en mourut !

Alors qu’il était propriétaire de plusieurs hectares de terre, le roi Léopold II les a cédés en concession à une société privée afin de développer une nouvelle station balnéaire pour les Bruxellois francophones. Le monarque souhaitait voir édifier une centaine de villas anglo-normandes louées pour des longues durées à des propriétaires privés.

Dans les années septante, une règle urbanistique stricte contraint les grands promoteurs immobiliers de revoir leur projet parce qu'aucun permis ne sera délivré pour l'édification de bâtiments à multiples étages. Le paysage de la cité balnéaire garde dès lors son charme belle époque.

Avec ses petites cabines de bric et de broc, son cordon de dunes qui la ceinture dont celle de Wenduine, la 2ème plus haute du pays (31 m) et la plus longue plage de la côte belge (12 km), Le Coq-sur-Mer est le profil type de la station balnéaire populaire.

La plage est aussi l'une des plus calmes et les plus huppées du littoral belge. Depuis des décennies, des personnalités issues de tous horizons et de toutes régions s'y retrouvent.

Dans les années 30, après un séjour aux États-Unis en tant que professeur, Albert Einstein, physicien et prix Nobel s'installe au Coq pour ne pas rentrer en Allemagne alors que le parti d'Adolf Hitler venait de remporter les élections. Plus tard, ses belles-filles, son assistant et sa secrétaire viennent vivre avec lui.

Einstein aimait les lieux, l'ambiance, le calme et l'air pur de la mer. Il aimait y recevoir de nombreux diplomates, politiciens, savants et artistes dont le peintre James Ensor avec qui il s'est lié d'amitié.

Sa tête ayant été mise à prix par les nazis, estimant que la situation était trop dangereuse, Einstein et sa famille quittent Le Coq incognito pour l'Angleterre le 9 septembre 1933 avant de s'installer définitivement aux États-Unis en octobre de la même année.