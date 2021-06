La balade de Carine : Un tour de manège au Musée de la Foire à Saint-Ghislain

C’est l’un des musées les plus féeriques de Wallonie où les joies du manège redeviennent réalité. Quelle que soit la période de l’année, on fait la fête du Musée communal de la Foire et de la Mémoire de Saint-Ghislain, à une encablure de Mons. Adultes et enfants s’accaparent l’ambiance et se laissent guider par l’ambiance des kermesses d’autrefois.

Créé par un passionné des fêtes foraines et de maquettes qui ont à cœur de soutenir les forains aussi et de pérenniser leur patrimoine, le musée ouvre ses portes en 1989. La Fédération Wallonie Bruxelles a récemment introduit un dossier de reconnaissance auprès de l'Unesco.

Dans le musée, l’ambiance est colorée, magique et féerique pour émerveiller les petits et replonger les plus grands quelque part dans le temps.

Les miroirs déformants remportent un franc succès, le tir à pipes des années 50 est intact et l’auto tamponneuse fait envie. Manèges et gadgets grandeur nature et maquettes à l'échelle 1/10 composent les collections avec en toile de fond, l’orgue de barbarie qui complète le décor. Prochainement, de nouvelles reproductions viendront compléter la collection à côté du champ de foire miniature.

Un carrousel suspendu datant de 1925, toujours en bon état de fonctionnent, est l’une des pièces phares qui émerveillent les yeux ébahis.

Sensé être un carrousel pour enfants, il attire tant parents et grands-parents qui, bercés par les vagues cadencées du manège circulaire, se plongent en un instant dans leurs plus tendres souvenirs. Selon les régions, les chevaux de bois présentaient un profil différent.

Au fil du temps, le carrousel a subi maintes restaurations pour résister aux diverses affectations qu’on a bien voulu lui donner. Aussi étrange que cela puisse paraître, les manèges de l’époque étaient dédiés à la détente des adultes avant d’émerveiller les enfants. Le confort des adultes passait avant le divertissement des enfants, considérés comme des bouches à nourrir dans la gestion d’un ménage.

Les premières kermesses et fêtes foraines remontent au 16ème siècle et les premiers manèges apparaissent à la fin du 19ème. Avec l'avènement de la machine à vapeur et la Révolution industrielle, les forains profitent de l’énergie " nouvelle génération " pour actionner leurs attractions.

Le musée est aussi un antre des souvenirs de la profession. Une descendante foraine de 75 ans originaire de la région liégeoise est en passe d’étoffer les collections par une don d'un tir forain des années 70. Longue de 7 m, la pièce est intacte.