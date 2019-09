La balade de Carine : Un château de princesse à Vêves

Dans la commune d’Houyet, à proximité de Celles, l’un des plus beaux villages de Wallonie, six poivrières sortent du paysage et attisent notre curiosité. Cette impressionnante bâtisse aux allures de demeure de princesse est le château de plaisance de Vêves, patrimoine préféré de Wallons.

Du haut de son éperon rocheux, le château veille paisiblement sur la vallée et les collines qui l’entourent. Serti de bois verdoyants et de terres condruziennes, l’ancienne forteresse est l’un des joyaux de la province de Namur. Un passage voûté, autrefois défendu par quatre portes et une herse lui donne accès.

Comme la plupart des châteaux en Europe, celui de Vêves fut érigé en lieu stratégique pour protéger et défendre la région contre les ennemis. Son histoire passe par différentes phases. Initialement, il s’agissait d’une structure en bois construite sur un éperon rocheux. Fragile, elle fut rapidement détruite et reconstruite en pierre au 12ème siècle. La demeure actuelle est une version restaurée du 13ème.

Avec l’apparition des canons, le 15ème siècle marque un réel tournant dans l’histoire des châteaux. La puissance de ces nouvelles armes aura raison sur les forteresses qui n’auront plus lieu d’être. Au fil des ans, le profil des demeures féodales sera modifié et adapté à un quotidien plus confortable. Naissent alors les châteaux de résidence. A Vêves, on annexe de nouvelles façades, on élargit les fenêtres et au 16ème, on y ajoute des colombages dans la cour intérieure. A elle seule, elle illustre parfaitement les diverses évolutions de ce voyage dans le temps. Plus grande au début de l’histoire du château, elle se verra réduite au fur et à mesure des aménagements envisagés vers l’intérieur du domaine faute de place vers l’extérieur.

Après avoir enjambé les marches du donjon, à côté de l’annexe en colombage, la salle d’arme attire notre attention rien que de par son sol recouvert de carrelages en mosaïque de pierres extraites des carrières de Spontin et Chevetogne, aujourd’hui désaffectées.

L’intérieur de la demeure est superbement bien aménagé en style 18ème, un décor parfait, melliflu qui nous plonge quelque part dans le temps. Aucun détail n’a été négligé, comme si les châtelains de l’époque y vivaient toujours ! Aujourd’hui, il est la résidence secondaire des descendants de la famille qui le fit construire.

A la fin de la visite, juste avant la boutique, la cuisine du 13ème nous ramène aux origines du château et nous rappelle la rusticité de la vie médiévale.

Pour votre visite

Le château de Vêves se situe dans la région des forteresses et des châteaux de la province de Namur, un nom qui en dit long et qui lève quelque peu le voile sur le profil de la région. Les châteaux de Lavaux-Sainte-Anne, Freÿr dans la commune d’Hastière, Rochefort … de prestigieuses et imposantes demeures sortis de terre dans une région stratégique traversée par la route allant de Dinant vers le nord du pays et l’axe Rochefort – Aix-la-Chapelle.

Ouvert de 10h à 18h

7 € 50 l’entrée

Possibilité de combinés de visite avec Freÿr, Maredsous, le parc de Furfooz, … à partir de 20 personnes.

Durée de la visite : 1h30 en moyenne

Difficilement accessible aux moins valides et poussettes.

Autre détail non négligeable : les lieux sont chauffés.

Accès : via l’E411 – sortie 20 Achêne – suivre ensuite Celles

Les enfants en chevalier et princesse ! C’est en costume de chevalier ou robe de princesse pour les filles qu’ils découvriront le château. Visites familiales ludiques avec chasse aux trésors, cérémonie d'adoubement, initiation aux danses médiévales, mini-tournoi d'arbalètes, épreuve d'Excalibur, … c’est émerveillées que les tribus quitteront les lieux.

12,50 € pour les enfants et 9,50 € pour les enfants.

A deux pas du château, le village de Celles repris dans la liste exhaustive des plus beaux villages de Wallonie vaut lui aussi le détour.

A voir aussi dans la région, Dinant (à 9 km), Ciney (13 km), Beauraing (19 km) et Givet en France à 24 km.

Plus d'infos : www.chateau-de-veves.be