Les Athois préparent un anniversaire hors mesure ce week-end : la Maison des Géants fête ses 20 ans. Pour l’occasion, le Musée situé en face de l’église accueillera une trentaine de personnages démesurés de la région. Initialement, il était prévu d’organiser une fête grandiose durant laquelle 125 géants d’Europe auraient défilé dans les rues d’Ath. Un virus venu d’ailleurs et une crise sanitaire incontrôlable en a décidé autrement. Impossible cependant d’imaginer que dans la cité des géants, on allait passer outre l’événement. Forts de leur imagination, les Athois ont repensé les festivités et ont opté pour une exposition de trois mois durant laquelle tout un chacun pourra côtoyer, observer, contempler et photographier des géants de la région.

La cité des géants Depuis toujours, l’homme s’est incliné face à la grandeur, symbole de force et d’autorité, fascination enfantine qui suscite le rêve et génère l’imagination. Comment sont nés ces grands personnages que l’homme fait vivre le temps d’une danse ? Parce que la concentration en géants est importante dans le centre et les alentours, la ville coiffe le titre de capitale belge des géants. A Ath, les géants sont les ambassadeurs. Ils y ont leur maison, leur ducasse inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, leur calendrier, leur bière et un rayon étoffé de produits à l’effigie de Goliath, son épouse et ses comparses. L’entité d’Ath compte une trentaine de géants dont sept plus anciens, acteurs traditionnels et officiels de la ducasse qui se déroule chaque année le troisième week-end d’août. En dehors des festivités de la ducasse, Goliath et ses acolytes ne sortent pas pendant l’année. On ne peut même pas les voir car une fois la fête terminée, les géants sont déshabillés et démontés. On les remontera dix jours avant le début de la ducasse d’août, un rituel public qui attire de plus en plus de monde.

La Maison des géants La balade de Carine : Un anniversaire de géants ! - © ARTHURS H. (Fédération du tourisme de la Province de Hainaut) Durant l’année, les personnages hors normes animent la ville et la région. A la maison des Géants, on comprend la ferveur des rites et coutumes liés à Goliath et sa suite. En 1995, la ville rachète le château Cambier, un hôtel particulier du 18ème, jadis une entreprise de confection de meubles, pour y installer un espace entièrement dédié aux géants. En 2000, la Maison des Géants ouvre ses portes. Il ne s’agit pas réellement d’un musée mais d’un espace d’étude moderne, interactif et ouvert vers le monde parce que la région n’est pas à la seule à perpétuer la tradition des grands personnages. Difficile à l’heure actuelle de dire quel géant apparaît en premier dans l’histoire. Vers 1425 apparaissent les premiers Goliath, l’un à Nivelles, l’autre à Barcelone. Petit à petit, le mouvement se répand dans les processions. Dans les années 90, les villes et villages rivalisent d’originalité pour récolter les fonds en vue de faire naître un géant. Aujourd’hui, l’effet de mode renaît grâce entre autres à la reconnaissance par l’Unesco des géants d’Ath.

Une mentalité proche de celle du nord de la France Films, événements et autres le confirment, la culture belge est proche de celle d’Outre-Quiévrain. En attestent les projets transfrontaliers de plus en plus nombreux. La Belgique et le nord de la France se sont aussi associées en vue de défendre leur candidature commune pour une reconnaissance par l’Unesco de leurs géants respectifs (9 villes – 5 belges et 4 françaises).

Infos La balade de Carine : Un anniversaire de géants ! - © ARTHURS H. (Fédération du tourisme de la Province de Hainaut) Maison des Géants Rue de Pintamont 18 – 7800 Ath 068/ 26 51 70 – www.maisondesgeants.be Chaque année, un calendrier des géants est édité en collaboration avec d’autres communes du nord de la France. Pratique, agencé selon les régions et les mois du calendrier, il est un excellent répertoire des différentes manifestations où dansent des géants. On y trouve aussi de belles photos et quelques explications sur les personnages. Une belle réussite ! Gratuit – sur demande à la Maison des Géants. Egalement disponible sur le net. Entrée : 6 € L’exposition des 20 ans de la Maison des Géants sera visible jusqu’en janvier prochain.

