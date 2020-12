La balade de Carine : Tongres

A mi-chemin entre Liège et Hasselt, il y a Tongres, une jolie cité de Hesbaye limbourgeoise connue pour ses commerces, son architecture et ses musées. Dans le centre, la statue d’Ambiorix rappelle un riche passé, faste à l’ère gallo-romaine.

Tongres est avec Tournai et Arlon, l’une des plus anciennes villes de notre pays. Elle naquît en 15 avant JC. Parce que bien située au carrefour des axes Cologne-Bavay et Arlon-Nimègue, la ville fut tantôt un camp établi par les lieutenants de Jules César, tantôt un des fiefs d’Ambiorix, chefs des Eburons qui s’opposa au général romain et lui échappa de peu.

En toute logique, ces événements historiques ont donné naissance à l’un des musées les plus intéressants en la matière de notre pays.

La basilique Notre-Dame et le patrimoine religieux

L’un des plus beaux monuments de la ville est sans conteste la basilique Notre Dame, magnifique église gothique à l’histoire étoffée, l’une des plus anciennes de ce type au nord des Alpes. La première pierre fut posée en 1240.

Outre le fabuleux trésor de la statue de Notre Dame offrant une grappe de raisins à l’Enfant Jésus, objet de pèlerinage et de procession, la basilique renferme également une imposante collection d’art religieux datant de la période mérovingienne jusqu’au 19ème siècle. On remarquera aussi son cloître du 12ème, l’un des plus beaux de notre pays. 2,50 € pour visiter le trésor.

Le béguinage

Fondé au 13ème siècle, il est l’un des plus anciens béguinages de la province et de Belgique. Fonctionnant jadis en autarcie, il garde aujourd’hui encore l’aspect d’un petit village autonome dans la ville. Maisons pittoresques, ruelles étroites, ambiance calme, sereine et parfois austère en font un pôle singulier et incontournable de la ville. On aime y flâner et admirer les demeures et édifices rénovés et s’attarder sur les places conviviales dont celle de l’église Sainte Catherine.

Les fortifications

Après la destruction de la ville en 1214 suite aux conflits opposant les habitants aux troupes du duc Henri I de Brabant, les autorités firent ériger un mur de protection pour encercler le centre-ville ; 4,5 km de fortifications complétées de douves, des murailles de 6 m de haut avec des tours rondes à intervalles réguliers.

La route qui aujourd’hui encore ceinture Tongres suit à peu près le manteau de pierre partiellement démantelé au 15ème, détruit au 17ème par l’armée française et à nouveau démoli au 19ème suite à la modernisation de la ville. Aujourd’hui quelques pans sont encore visibles.

La Grand-Place

C’est tout naturellement, sur la Grand-Place, au pied de la statue d’Ambiorix que débute la visite de la ville. L’endroit est agréable. Attablés à une terrasse, on y admirera la basilique gothique mais aussi les maisons des 16ème et 17ème siècles érigées en style mosan.

Le Musée Gallo-Romain

C’est un des incontournables de la ville et de la région. Dans une structure moderne, spacieuse et lumineuse qui s’intègre parfaitement au décor, expositions permanentes et temporaires nous replongent fidèlement dans l’ère gallo-romaine de la ville et de la région.

Le musée se situe à 10 minutes à pied de la gare.

www.galloromeinsmuseum.be – 7 € l’entrée de moyenne.

Le marché des antiquités

Cela fait plus de 30 ans que chaque dimanche matin, 350 exposants animent le marché des antiquités. Incontournable pour les amateurs. De 06h à 13h dans le centre-ville.

La Hesbaye avoisinante

Visiter Tongres donne aussi l’occasion de découvrir les paysages romantiques de la Hesbaye limbourgeoise.

Villages pittoresques, châteaux, fermes en carré, vergers, … la campagne est attrayante.

Coup de cœur pour le mois de mai durant lequel les pommiers sont en fleurs.

Dans la région, on trouvera aussi d’élégantes chambres d’hôtes pour les escapades du week-end.

Y aller

Tongres se situe à 25 km de Liège. 35 minutes de moyenne de trajet en voiture.

Visite guidée de la ville possible – sur demande au préalable à l’Office de Tourisme.

Infos : www.tongeren.be pour découvrir les nombreuses curiosités de la ville.