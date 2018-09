La balade de Carine : Thuin

Des sculptures qui évoque le passé de la cité médiévale et l’histoire des bateliers, des œuvres en bois qui pérennisent des arbres promis à la disparition, des réalisations qui content le manque d’approvisionnement en eau des Jardins suspendus, …. 22 artistes, 22 œuvres, 15 lieux, … avec « Fluide », Thuin fait la part belle aux artistes actuels. L’exposition en plein air est à voir jusqu’au 9 décembre. L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’une des plus belles villes du Hainaut, capitale de la Thudinie, une région verdoyante entre Charleroi et la France caractérisée par un relief sensiblement vallonné.

Du haut de la Place du Chapitre, la vue plongeante offre un fabuleux spectacle mouvant qui laisse pantois. D’un côté, il y a la ville haute avec le beffroi, patrimoine de l’Unesco, les remparts et les jardins suspendus ; de l’autre, la ville Basse sur les rives de la Sambre et la Biesmelle, patrie des bateliers. L’histoire explique son profil singulier ; Thuin est une ancienne ville médiévale née sur un éperon rocheux serti de remparts qui s’est développée plus tard sur les rives grâce à l’essor du transport fluvial.

Il y a 50 ans, Thuin, était la capitale de la batellerie. Cela peut étonner quand on sait que depuis 2006 la navigation sur la Sambre est réduite à une peau de chagrin. Pourtant, au siècle dernier, le commerce fluvial offrait de l’emploi à profusion aux habitants du coin. Au 19ème siècle, suite à la canalisation de la Sambre, le quartier du Rivage, un ancien port romain, était l’un des grands carrefours fluviaux de notre pays. La ville comptait cinq chantiers navals qui employaient des dizaines d’ouvriers de la région.

Le beffroi, patrimoine mondial de l’Unesco et fierté incontestable des Thudiniens incarne un symbole des libertés communales. C’est le seul souvenir d’une église détruite en 1811 lors de la construction de la place du Chapitre.

A Thuin, les cyclistes aiment aussi défier le mur de la ville, une rue pavée et escarpée qui relie les quartiers en bordure de Sambre au haut de la ville. Depuis quelques années, les jardins suspendus font l’objet d’une promenade thématique à la belle saison. On y cultive notamment la vigne.

Le week-end, les familles empruntent le tramway vicinal historique entre Thuin et Lobbes. Les départs se font du Musée qui pérennise l’histoire des trams de la ligne entre Thuin et Lobbes. Vous y verrez notamment des véhicules construits après 1888 dans les Ateliers du Roeulx, Godarville, Louvain, Bruges, Nivelles, ….

A Landelies, les ruines de l’abbaye d’Aulne attirent de nombreux visiteurs. Petits et grands aiment se perdre dans les dédales des ruines de l’abbaye cistercienne et se retrouver très vite au détour d’un chemin sinueux menant à la cour d’honneur, au préau du cloître ou à l’ancien cimetière. La Sambre omniprésente rappelle qu’autrefois, elle offrait aux moines l’or bleu à profusion, source de vie et d’énergie. Le verger rénové était aussi un précieux panier de provisions. L'abbaye d'Aulne à Thuin devrait dans les prochaines années subir d'importants travaux de consolidation.

A Leers et Fosteau entre Thuin et Biercée, au bout d’une allée arborée, le château s’impose dans le décor. Parlons d’un ensemble remarquable doté de sept tours regroupés autour d’une grande cour polygonale. La maison forte date de la fin du 14ème. La basse-cour fortifiée du 17ème a été réaménagée aux 18 et 19ème siècles. En 1839, une sobre ferme lui a été rattachée. Depuis quelques années, on peut aussi y visiter le Musée de la Pharmacie.

Ragnies, l’un des plus beaux villages de Wallonie

Ce paisible village de 450 habitants est ceinturé de bois. Dans le bâti traditionnel, on remarque quatre grosses fermes. Depuis plusieurs années, Ragnies est repris sur la liste des plus beaux villages de Wallonie.

A l’écomusée de la maison de l’Imprimerie et des Lettres de Wallonie, vous verrez les différentes étapes de la fabrication artisanales du papier, du raffinage du chiffon à l’ancienne, la typographie, la calligraphie.