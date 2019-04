La balade de Carine : Spa, capitale du pays des sources

C’est l’une des villes les plus charismatiques de notre pays. Musicale, artistique et sportive, on y croise parfois des stars et des pilotes de formule 1. Au siècle dernier, elle était the place to be en vogue pour les fortunés d’Europe qui venaient en cure y soigner leur arthrose ou se détendre.

Spa est née au début du 14ème siècle au Pouhon Pierre-Le-Grand, dans les entrailles d'une cuvette, aux confins du massif ardennais à la porte des Hautes Fagnes.

Toute l’année, touristes et curistes déambulent dans les rues du centre-ville, fréquentent les thermes ou se promènent dans les forêts de feuillus. Les écoles y emmènent leurs élèves en classe verte à la source d’un savoir et de l’histoire d’une région dotée de multiples richesses patrimoniales, historiques et naturelles.

Au 16ème siècle, les eaux de Spa thérapeutiques bénéficient d’un engouement croissant. La tradition thermale existe depuis 1868. Les eaux de Spa, pauvres en sel, figurent sur la liste des meilleurs breuvages du monde ! L’eau provient de la Fagne, à 600 m d’altitude. Après avoir ruisselé sous différentes couches, elle s’est chargée en acide et sels minéraux, des composantes qui soigneront entre autres les rhumatismes, les problèmes sanguins et cardiaques.

Plus tard aux 18ème et 19ème siècles, la petite cité de l’Ardenne belge était une escale de choix pour les bourgeois fortunés dont parmi eux certains princes qui aimaient afficher leurs signes extérieur de richesse, parader et profiter des vertus des sources du coin. Cosmopolite, Spa fut communément renommée Café de l’Europe. C’est un ouvrage sorti au 16ème qui incita les riches Européens à adhérer à la jeune mode en vogue des cures thermales.

Notre Reine Marie-Henriette, épouse de Léopold II tomba littéralement sous le charme de la ville au point d’y acquérir une résidence secondaire, aujourd’hui réaffectée en Musée de la Ville d’Eaux. Une source porte son nom.

Spa était aussi le théâtre de fêtes majestueuses. Plus tard, le Prince-Evêque de Liège a souhaité la fermeture de deux des trois établissements de jeux ; seul le casino du centre-ville (appelé à l’époque " La Redoute ") résistera.

Aux dires des pilotes automobiles, Spa possède aussi le plus beau circuit du monde ! Conçu en 1921, le tracé de 7 km de bitume escarpé dans un écrin de verdure vallonné est unique en son genre. Parmi les grands rendez-vous annuels, il y a les 24 Heures et le Grand Prix de F1. D’autres courses et rassemblements automobiles y sont aussi organisés.

Que faire sur place ?

Les thermes : bain de tourbe, balnéothérapie, cure de consommation d’eau, relaxation et remise en forme, soins beauté, jeux aquatiques …

Une balade en forêt de feuillus, l’une des particularités du coin.

Les coulisses du circuit de Francorchamps. Possibilité de parcourir une partir du circuit par des sentiers qui le ceinturent.

Le Pouhon Pierre Le Grand et goûter son eau ferrugineuse : son goût est peu familier, pas vraiment alléchant mais ses vertus ne sont plus à prouver.

Le Musée de la Ville d’Eaux, sur les traces de notre Reine Marie-Henriette.

La production de Spa Monopole.

La brocante du dimanche matin dans le parc des Sept Heures.

Dans la région :

Le barrage de la Gileppe à Jalhay : c'est l'un des plus anciens ouvrages de ce type en Europe. Du haut de la tour panoramique de 77 m, une vue imprenable sur la région !

Le château de Franchimont : un haut lieu fortifié de la région souvent attaqué et défendu en 1468 par les célèbres 600 Franchimontois.

L'abbaye bénédictine de Stavelot et ses musées : Les Musées de la principauté, du Circuit de Spa-Francorchamps et Guillaume Apollinaire (le poète a bien connu la ville. En 1899, alors âgé de 19 ans, il y passe ses vacances tandis que sa mère, aristocrate polonaise, préfère l’ambiance et les fréquentations du casino de Spa).

Les Parcs animaliers Forestia et Le Monde Sauvage d’Aywaille.

Les grottes de Remouchamps : une partie se découvre en barque. C’est la plus longue navigation souterraine ininterrompue au monde.