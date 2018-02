La balade de Carine : Sous le soleil au Mexique

A cette période de l’année, pour trouver un soleil estival, il faut s’approcher de l’équateur pour passer dans l’hémisphère sud, là où c’est l’été maintenant.

Parmi les destinations en vogue à prix relativement abordable, il y a le Mexique. A l’ouest du pays, en bordure de Pacifique, il y a l’état de Jalisco, un territoire deux fois et demie plus grand que le nôtre. Son nom espagnol évoque la nouvelle Galice qui a vu naître les mariachis, la tequila et les charros, ces cow-boys mexicains au profil singulier. On lui reconnaît aussi ses belles plages dans la Bahia de Banderas, ses fleuves, ses montagnes et le Nevado de Colima, un volcan toujours en activité.

Puerto Bahia, l’une des principales villes de la baie. A 535 km de Mexico, Guadalajara est une cité coloniale. La ville des roses est non seulement la capitale de l’état mais aussi la capitale du Folklore, là où les mariachis s’adonnent à cœur joie. Le relief de Jalisco étant tel, " la Perla de occidente " comme on la surnomme se situe à plus de 1329 m au-dessus du niveau de la mer. Située dans la fertile vallée d’Atemajac aux contreforts de la Sierra Madre Occidentale, elle jouit d’un climat exceptionnel.

Seconde métropole du pays avec 3,5 millions habitants, Guadalajara est aussi la plus espagnole des villes mexicaines, gardant les stigmates de l’occupation des colons espagnols qui la fondèrent de 1532. Ses habitants sont d’ailleurs pour la plupart des colons.

Le niveau de vie, plus élevé que dans d’autres régions de l’état, est comparable à celui de l’Espagne.

Les rues de son centre historique témoignent de près de cinq siècles d’histoire. Aucun véhicule motorisé n’y est autorisé. Au fil des décennies, de magnifiques églises et maisons patriciennes ont été érigées. La cathédrale reflète la parfaite réussite du mariage de différents courants architecturaux. Plus imposantes qu’à l’origine, ses tours actuelles ont été reconstruites suite au tremblement de terre de 1818.

Charros et Mariachis

Même si leur tenue vestimentaire sont similaires, ne les confondez pas ! Les mariachis sont des musiciens et les charros des cow-boys.

Les mariachis sont de petites gens qui amusent l’assemblée alors que les charros sont de sérieux chef d’entreprises. En plus du pouvoir économique, les charros avaient un pouvoir social important en tant que propriétaires terriens. Aujourd'hui, même si la plupart d'entre eux ne sont plus liés à la terre, ils appartiennent aux classes aisées qui possèdent des ranchs pour leur agrément.

Berceau de la tequila

Selon la légende, au temps des Aztèques, un éclair foudroya violemment un champ d’agaves, fruit qui donne naissance à l’alcool blanc mexicain. La chaleur fut telle qu’elle brûla le cœur de la plante qui par conséquent, cuisit et fermenta naturellement. Les indiens, stupéfaits, remarquèrent qu'une substance très parfumée suintait à l'extérieur. Prudents, les curieux se laissèrent tenter et burent le nectar qui leur semblait venir du ciel ! La première fabrique fut ouverte au 18èmesiècle à Amatitlan, près de Guadalajara.

La Tequila a également donné naissance à l’un des plus célèbres cocktails exotiques, la Margarita, conçu en 1936 par Danny Negrette. Ce patron d’hôtel, amoureux fou, se mit à imaginer un cadeau original pour sa dulcinée. Il mélangea la tequila avec de la liqueur d’orange, du jus de citron et du sel, arômes que la bien aimée appréciait particulièrement ! Voici comment le célèbre cocktail vit le jour. Doit-on encore préciser le prénom de la dame ?

Outre le commerce, ses importantes ressources qui représentent 6,4% du PIB sont diverses : maïs, canne à sucre, argent, produits du métal, cuir, tissus, produits de la forêt, …

Shopping à Clape Pake

A deux pas de Guadalajara, le marché de la petite ville vaut le détour. On y trouve une pléthore de produits locaux faits mains à ramener à la maison. La Tequila bien évidemment mais aussi des peintures sur verre, verre soufflé, céramiques, costumes, chapeaux, guitares et musique de mariachis, …